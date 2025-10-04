Спрос на готовую еду в Новосибирске резко вырос в сентябре

С началом учебного года и возвращением жителей Новосибирска из отпусков спрос на готовую еду резко вырос. Эксперты X5 считают, что популярность упакованных готовых блюд связана с изменением ритма жизни современных семей. Родители часто заняты, а дети учатся по плотному графику. В таких условиях у людей не остается времени стоять каждый день у плиты. Готовые блюда становятся удобным решением.

По данным X5, начало учебного года заметно влияет на покупательское поведение новосибирцев. В сентябре 2025 года продажи готовой еды в магазинах компании выросли более чем на 25% по сравнению с июнем, когда дети уходили на летние каникулы. Этот сегмент стабильно растет каждый год.

Если сравнить сентябрь 2025 года, с сентябрем прошлого года, то новосибирцы купили готовой еды на 64,5% больше.

— Данные по Новосибирску отлично подтверждают общероссийский тренд: сентябрьский рост напрямую связан с возвращением семей в привычный ритм большого города. Спрос увеличивается не на отдельные детские позиции, а на готовую еду в целом, которую потребляет вся семья. Когда у родителей расписан каждый час, готовые блюда становятся рациональным выбором, экономящим самый ценный ресурс — время, — заявил представитель компании.

На спрос готовой еды влияет не только рост загруженности, но и сезонные изменения в гастрономических предпочтениях. Летом люди чаще выбирают легкие блюда — салаты, окрошку и холодные супы. С наступлением осени акцент смещается на более сытную и калорийную пищу. В осенних корзинах покупателей преобладают горячие супы, пасты и мясные угощения, которые помогают согреться и зарядиться энергией.

Спрос на готовую еду растёт, но треть потребителей всё ещё не покупают её. Они сомневаются в качестве (31%), составе (34%) и условиях хранения (20%).

Ранее редакция сообщала, что на рынок готовой еды в Новосибирске выходят все больше потребителей.