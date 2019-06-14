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Как не сгореть на работе?

  • 14/06/2019, 14:04
Как известно, “счастлив  тот, кто утром с радостью стремится на работу, а вечером с радостью стремится домой”.

Что же нужно сделать, чтобы каждое утро (или любое другое время дня, в зависимости от рабочего графика) мысли о скорой встрече с должностными обязанностями приносили удовольствие, а не раздражение или даже отвращение?

Прежде всего, необходимо определиться с вопросом, тем ли делом я занимаюсь, которое мне интереснее всех других? Ведь не обязательно работа, которая не приносит радости, просто не является “делом жизни”. Возможно, она — любимая, но

  • предполагает постоянный стресс (спасатели, врачи, учителя), а должная психологическая разгрузка недостаточна или вовсе отсутствует
  • не подходящим лично вам является конкретный коллектив, а не сама сфера деятельности

Способы исправления ситуации для данных случаев вроде бы очевидны. В первом — выделить время и средства для полноценного отдыха и услуг психотерапевта. Во втором — сменить место работы, сохранив специальность. Это кажущаяся легкость устранения проблем коварна. Человек в стадии серьезного профессионального выгорания часто не имеет уже достаточного ресурса, ни чтобы оценить объективно ситуацию, ни чтобы найти время и силы для поисков решения. Очень важна тут поддержка и помощь близких. Даже в том, чтобы просто подобрать подходящего психотерапевта (да, с таким специалистом тоже можно “не сойтись характерами”, как и с начальством).

Другой вариант, когда работа — всего лишь способ прокормиться, а не призвание, одновременно сложнее и проще. Ибо часто в глубине души вы знаете, чем мечтали бы заниматься, но уверены, что недостойны, недостаточно талантливы, или просто не справитесь. Такие мысли иногда настолько глубоки, что мечта даже не озвучивается. Комплексы же в любом случае следует искоренять, а уж комплексы, которые заставляют проводить половину жизни за нелюбимым занятием — тем более. Современный мир предлагает слишком много возможностей, чтобы не нашлась среди них именно ваша.

Теперь обсудим последний вариант. Когда человек ненавидит то, чем занимается, но понятия не имеет, чем бы мог заняться взамен. То есть не “чего-то хочу, а чего — не знаю”, а “вездетак”, или даже “что воля, что неволя — все одно”. На самом деле, это неправда, конечно же. Как существо социальное, прошедшее тысячетелетия эволюции, человек по природе своей не может не стремиться вписаться в социум и приносить своей деятельностью пользу. Которую, как писал Козьма Прутков, “всякий необходимо причиняет, будучи употреблен на своем месте.” Он, правда, затем добавлял, “напротив: упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны; советы опытного астронома в танцах глупы”. Однако, в те времена продолжительность жизни не предполагала возможности выучиться, к примеру, сначала на астронома, а затем понять, что это не твое, и пойти изучать химию. Да и мир был гораздо у’же, ограниченнее. Нужно было много удачи и везения, чтобы с первого раза уловить свое призвание. Вторые и последующие шансы вовсе не рассматривались.

Нынче информация несравнимо доступнее, возможный круг общения гораздо шире, жизнь — в разы длиннее. Нужно лишь понимание, что работа без вдохновения, больше отнимающая сил, чем приносящая удовольствия, не нужна никому. Ни вам, ни вашим близким, ни обществу в целом. Она несет профессиональное выгорание, в возможной перспективе — клиническую депрессию, и в любом случае — хроническую усталость, апатию и раздражительность, психосоматические заболевания. Наоборот: любые, самые странные, способности и стремления можно обернуть в любимое занятие. Списки “самых необычных профессий мира” можно почитать даже просто для поднятия настроения и из чистого любопытства. Или найти там зацепку для решения собственных проблем, чем черт не шутит?

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