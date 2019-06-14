По данным Авито, медработники Новосибирска получают в среднем 55,6 тысяч рублей

В преддверии Дня медицинского работника эксперты Авито выяснили, что в Новосибирске востребованность таких специалистов выросла на 3,8% за год. За этот период их средняя зарплата по вакансиям увеличилась на 53,8% и достигла 55 600 рублей в месяц. При этом ожидаемый доход самих соискателей в городе, согласно резюме, на 48,2% меньше, сообщили в пресс-службе Авито.

Отмечается, что в целом по России спрос на медицинских работников увеличился на 7,3%. В 12 из 23 крупнейших городов такие специалисты стали более востребованы: от +0,7% в Ростове-на-Дону до +51,1% в Волгограде. А вот в 11 городах медицинские учреждения стали меньше нуждаться в сотрудниках, причем самое сильное сокращение количества вакансий произошло в Тюмени (-25,8%).

— Работодатели в 13 крупнейших городах стали предлагать медицинским работникам более высокие, чем в прошлом году, зарплаты. Самый заметный прирост зафиксирован в Новосибирске: +53,8% до 55 600 рублей в месяц. На самый высокий доход могут рассчитывать соискатели в Москве (в среднем 58 800 рублей в месяц), а меньше всего готовы платить в Волгограде (23 900 рублей в месяц). В целом по России средняя зарплата сравнима с прошлогодней: она увеличилась на 2% и составила 38 800 рублей в месяц, — подчеркнули эксперты из Авито.

В Авито уверены, что соискатели на позиции медицинских работников по всей стране могли бы рассчитывать на зарплату, которая на 15,5% выше указанной в резюме.

— Такая тенденция наблюдается в 15 городах. Заметнее всего ожидаемая зарплата ниже предлагаемой в Ульяновске – на 55,9%. Зато жители восьми городов ожидают зарабатывать больше, чем указано в вакансиях. Особенно это заметно в Уфе, где зарплата в резюме выше предлагаемого оклада на 37,5%. Ближе всего финансовые ожидания и реальность в Омске, Санкт-Петербурге и Красноярске, где разница не превышает 1%, — говорят аналитики Авито.

При этом, они отмечают, что по сравнению с маем прошлого года число резюме соискателей на позиции медицинских работников по всей стране увеличилось на 15%.

Фото: pixabay.com, автор- sasint