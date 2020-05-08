Как обойтись банкам без программирования и успешно автоматизировать бизнес?

Ключевой момент в работе FIS базируется на основе low-code платформы Case Platform, подробнее на сайте Финансовые Информационные Системы. Платформа дает возможность обеспечить автоматизацию нужных бизнес-процессов как с помощью вендора, так и вовлечением внутренних ИТ специалистов компании заказчика.

Case Platform подходит для компаний финансового направления, а так же успешно применяется в медицине, госструктурах, в сфере маркетинга и телекоммуникаций. Работа платформы подходит для автомобильного бизнеса.

Основной принцип прост: достаточно создать модель данных и внести туда поля. Структуру базы данных платформа разработает самостоятельно. Тем самым можно обойтись без программирования вообще, главное показать в Конструкторе приложений все этапы бизнеса, например, в формате диаграммы. Библиотека готовых блоков позволяет видоизменять интерфейс так, как удобно пользователям.

Разработка многогранного инструмента Case Platform позволяет работать с большим количеством клиентов. Это стало возможным благодаря тому, что платформа работает как универсальный конструктор. Поэтому ведущие банки заключают контракты именно с Финансовыми Информационными Системами.

Успешный рост компании FIS предполагает наращивание как готовых решений и кейсов, так и расширение внутреннего штата, а именно создание рабочих мест для высококвалифицированных разработчиков.

Среди решений FIS:

Менеджмент продаж и маркетинга;

Полная автоматизация кредитов (всего цикла);

Создание общего фронт-офиса;

Проблемные активы, факторинг, управление;

Управление проектами, рисками, закупками и другие решения.

Что получают клиенты банки и финансовые предприятия?

Решение таких задач как:

автоматизация и упрощение документооборота в части оформления кредитов;

наращивание скорости обслуживания клиентов и эффективности работы сотрудников;

контроль над бизнес-процессами и разработка стратегий его развития.

В итоге происходит полноценное и качественное управление финансовыми процессами на каждом участке функционирования банковской и финансовой деятельности. Компания FIS планирует и разрабатывает огромное количество проектов, призванных совершенствовать работу текущих продуктов и создание новых.

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