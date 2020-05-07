Кандидатов в заксобрание профинансируют из партфондов

Помимо собственных средств, как это было при выборе депутатов заксобрания текущего созыва, будущие кандидаты смогут рассчитывать и на материальную поддержку товарищей по партии, от которой выдвигаются. Такое изменение в областное законодательство приняли депутаты на последней сессии.

— Так и должно быть, — поясняет свою поправку ее инициатор, вице-спикер заксобрания, замсекретаря реготделения «Единой России» Андрей Панферов. — Во-первых, мы поставили все партии в одинаковые условия. Во-вторых, мы учли, что есть кандидаты, у которых с финансами не очень, и партия, зная, что это человек достойный, что он будет ее лицом на округе, его поддержит.

По словам собеседника издания, вопрос по ограничениям партфонда, по верхней планке средств, которую она может потратить на кандидата, еще не обсуждался.

— Постараемся максимально финансово обеспечить со стороны партий наших кандидатов, чтобы у них не было проблем с раздаточными материалами, с агитационными мероприятиями, — говорит Панферов.

Что касается конкретного кандидатского состава («Единой России», в частности) то, по словам Панферова, уже появились желающие принять участие в предварительном голосовании за место в партийном списке. Как сообщает партийный сайт, первыми на участие в праймериз заявились сам Панферов и председатель заксобрания области Андрей Шимкив. Сейчас, говорит собеседника издания, появляются новые желающие. В том числе речь и о представителях бизнеса.

— Есть ряд председателей районных советов, заявившихся на праймериз, — рассказывает вице-спикер. — Из бизнеса, например, директор предприятия Виктор Васильевич Кушнир готов участвовать. Из нынешних депкорпусов районных советов и заксобрания мы в своих рядах сохраняем около 75—80%. Но мы, в первую очередь, смотрим не на финансовые возможности кого-то из кандидатов, а на то, насколько за ним готовы идти люди.

Напомним, что обозначенный в качестве потенциального претендента на областной мандат гендиректор ОАО «Сибиар» Виктор Кушнир по итогам последней декларационной кампании подвинулся со 2 на 4 место по уровню доходов среди областных парламентариев.

Еще один известный кандидат, по поводу участия которого сейчас решается вопрос, — экс-губернатор области, экс-мэр областного центра сенатор Владимир Городецкий.

— Обсуждается, что он будет принимать участие в праймериз, — говорит Панферов. — В районах, особенно города, он пользуется популярностью, у него высокий процент узнаваемости, положительные отзывы о нем, как о политическом деятеле, градоначальнике.

Стоит напомнить, что на партийной конференции «Единой России» в конце 2019 года Городецкий вместе с еще одним сенатором от Новосибирской области — Владимиром Лаптевымрешением большинства делегатов покинул ряды президиума регсовета партии. Ряд СМИ и опрошенных ими экспертов высказали мнение о закате политической карьеры обоих.

Оппоненты единороссов — КПРФ — пока неохотно высказываются о своих выдвиженцах, ссылаясь решение предстоящей партконференции. Тем не менее на улицах города уже появились баннеры с партийной символикой и портретами отдельных действующих депутатов заксобрания и горсовета областного центра. При этом сами депутаты, как и их оппоненты из «Единой России», в настоящее время активно проводят встречи с людьми старшего возраста. Это вызвало критику со стороны либеральной коалиции «Новосибирск 2020» и послужило поводом для обращения к руководителям региональных отделений партий — мэру Новосибирска Анатолию Локтю (КПРФ) и губернатору области Андрею Травникову (ЕР).

— Депутаты Законодательного собрания области и горсовета от фракций «Единая Россия» и КПРФ накануне празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне активно встречаются с ветеранами и представителями старшего поколения, причем некоторые из них это делают без медицинских масок, а фотографии с таких встреч выкладывают на сайте заксобрания и на партийных сайтах, — говорится в тексте обращения. — На наш взгляд, тем самым они подвергают опасности жизнь и здоровье ветеранов и пожилых людей, многие из которых не могут в силу возраста адекватно оценить степень угрозы, но рады визиту депутата и его подаркам.

Кроме указанной коалиции и политических партий, как ранее сообщалось, официально заявляли об участии в предстоящих выборах в реготделении «Справедливой России» и комитете «Пенсионерыза достойную жизнь!».

В настоящее время остается открытым вопрос по поводу даты проведения выборов.

— Пока новой информации нет, — комментирует текущую ситуацию зампредседателя комитета заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. — Сейчас мы приняли изменения в областное избирательное законодательство. Что касается сроков выборов, то это решение, как уже ранее сообщал, если и будет приниматься, то избиркомами соответствующих уровней. Никакого решения пока нет.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска изначально анонсировались на сентябрь 2020 года.

Фото редакции