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Как приватизировать квартиру: пошаговая инструкция

  • 27/10/2021, 00:41
В 1991 г. в Российской Федерации стали передавать населению квартиры, в которых они проживали по законодательству СССР. Назвали процедуру приватизацией — переоформлением в личную недвижимость, принадлежащую государству. Переданное при таких обстоятельствах жилье было разрешено продавать, покупать, дарить и завещать.

Что такое приватизация квартиры?

Приватизация — это передача квартир в личное владение жильцам, которые обитали в жилой недвижимости на основании договора соцнайма. Одновременно приватизация и собственность на квартиру дают возможность управлять жильем по своему выбору. Такое имущество подлежит продаже, дарению, обмену, наследованию, получению кредита под залог частного жилища.

Кто может приватизировать квартиру?

Допускаются к приватизации все граждане России один раз. Основанием для этого служит регистрация в приватизируемом жилье. Таким правом наделен даже несовершеннолетний ребенок, который зарегистрирован в нем, но живет порознь с одним из родителей. За ним закрепляется доля в такой квартире.

Взрослые жильцы могут отказаться в письменном виде от участия в приватизационном процессе. Но отказ не лишает их права на бесплатную передачу госжилья, в котором они на данный момент имеют регистрацию.

Также закон разрешает детям, которые участвовали в приватизации, вторично претендовать на безвозмездную передачу другой квартиры после наступления 18-летия.

Какие документы нужны?

После общего согласования со всеми жильцами квартиры (с включением 14-18-летних подростков) приступают к собиранию необходимых документов. Пакет складывается из:

  • паспортов всех участвующих в приватизационном процессе. Кроме основных удостоверений личности 14-18-летних подростков понадобятся также их свидетельства о рождении;

  • рукописных и заверенных у нотариуса одобрений всех имеющих прописку в квартире;

  • заявления об оказании госуслуги;

  • договора социального найма;

  • выписки из лицевого счета с указанием всех имеющих регистрацию в жилой недвижимости;

  • ордера на квартиру или ксерокопии постановления учреждения исполнительской власти;

  • справки о неиспользованном ранее правомочии на приватизационную процедуру;

  • документа о факте российского гражданства для детей до 14-ти лет. Он не понадобится, если родители являются гражданами России и имеют прописку в приватизируемой квартире;

  • технического паспорта на передаваемое в частную собственность жилое имущество;

  • поэтажного плана;

  • выписки из домовой книги, указывающей прописку в квартире с 21 июля 1991 г. до подачи заявления на ее приватизацию.

Некоторым категориям граждан (например военнослужащим, недееспособным, детям без родительской опеки или находящимся в спецучреждениях) к пакету обязательных нужно приложить сверхкомплектные документы. Они установлены административным регламентом, в котором отражен их перечень.

Какие документы нужны для приватизации квартиры

Сколько это стоит?

Приватизационный процесс не обходится без денежных трат жильцов на эту услугу. Поэтому надо знать, сколько стоит приватизировать квартиру. Ключевые затраты на получение госквартиры в частное владение в 2021 г. характеризуются:

  • уплатой госпошлины за регистрацию права собственности — 2 тыс. руб. с каждого по отдельности участника процесса. Государственный налог, оплаченный через госуслуги, будет меньше на 30%;

  • платой за создание технического паспорта и поэтажного плана, установленной в местности проживания участвующих в приватизационной процедуре. По большей части уложиться надо в сумму в пределах 1200 — 3000 руб. Скорая услуга обойдется в рамках 10 тыс. руб.;

  • платежом за выписку из ЕГРН (кадастровый паспорт) — 460 руб.;

  • бесплатной выдачей справки о составе семьи или выписки из домовой книги при обращении в паспортный стол ЖКХ или в миграционную службу;

  • бесплатным оформлением в УК выписки из лицевого счета;

  • ценой заверения у нотариуса договора на перевод квартиры во владение жильцов — не менее 1 тыс. руб.

Узнав, сколько стоит приватизация, следует учесть, что плата ложится на плечи всех соучастников процесса. Госналог придется заплатить каждому дольщику. Выписку из лицевого счета доверяется получить лишь нанимателю. Техпаспорт или выписка из ЕГРН обычно заказывается в одном экземпляре, с которого делается нужное количество ксерокопий.

Сколько стоит приватизировать квартиру

Порядок приватизации

Пошаговая инструкция позволит беспрепятственно оформить в частную квартиру, находящуюся в соцнайме.

Шаг первый

Это подача заявления на перенаправление квартиры в частное владение. Вместе с комплектом документов его передают в уполномоченную организацию местного значения. Название региональной структуры можно уточнить в Многофункциональном центре или обратившись к официальному сайту административного руководства. Передачу заявления можно осуществить собственноручно, через поверенного в МФЦ или посредством электронного варианта.

Шаг второй

Это ожидание истечения времени, назначенного для исследования документации. На экспертную оценку заявления законодательно потребуется 46 рабочих дней (равно двум месяцам).

Шаг третий

Это передача подписанного договора в местное подразделение Росреестра. В госорганизации зарегистрируют перевод права собственности на квартиру. После чего в МФЦ владельцу жилой недвижимости вручат зафиксированный договор со штампом о госрегистрации приобретения права собственности на приватизированное жилое имущество.

Выводы

Приватизация влечет за собой плату ежегодного налога на жилище. Из-за этого у многих возникает вопрос: «Возможна ли переприватизация квартиры?», то есть ее возвращение во владение муниципалитету. Законом подобное не запрещено при исполнении некоторых требований.

  1. Квартира — единичное жилище собственников.

  2. Все прописанные в ней одобряют такой акт.

  3. Жилое имущество не в залоге у банка.

  4. В нем не делалась перепланировка.

Обратный приватизации процесс совершает правомочное учреждение власти.
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Фото предоставлены рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : приватизация


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