Представляющие Новосибирскую область депутаты Госдумы чаще голосуют «за»

Вторая половина осенней сессии Госдумы запомнилась принятием большого числа новых законов. Учитывая, что количество пленарных заседаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за коронавируса значительно сократилось, нормативные акты принимались по-настоящему стахановскими темпами. Центр политической конъюнктуры проанализировал итоги работы депутатов Госдумы за ноябрь-декабрь 2020 года.

— С 1 ноября по 30 декабря в Госдуме прошло 14 пленарных заседаний, на которых депутаты проголосовали по 989 вопросам. Например, за аналогичный период 2019 года парламентарии провели 18 пленарных заседаний и проголосовали 833 раза, — отмечают в ЦПК. — По сравнению с первой половиной осенней сессии количество голосований выросло более чем в два раза, за сентябрь и октябрь 2020 года парламентарии проголосовали 436 раз.

Новосибирская область заняла 51 место в рейтинге регионов России по доле пропущенных депутатами пленарных заседаний Госдумы во второй половине 2020 года. Лидерами в данном рейтинге оказались Мордовия, Кировская и Липецкая области, Камчатский край и Челябинская область.

По проценту пропущенных голосований в рамках осенней сессии (ноябрь — декабрь) Госдумы в 2020 году Новосибирская область заняла 64-е место. Депутаты, представляющие регион, пропустили 21, 87% голосований.

— Распределение голосов «ЗА» между представителями регионов оказалось более равномерным, у большинства субъектов средний уровень находится в пределах 65-77%. Чаще всего за принятие законопроектов голосовали депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Алтай и Приморского края, — констатируют в ЦПК.

Депутаты, представляющие Новосибирскую область, в 76,9% случаев голосовали за принятие законопроектов.

Лидерами по доле голосов «ПРОТИВ» во второй половине осенней сессии 2020 года стали депутаты от Республики Марий Эл, на втором месте — депутаты от Ульяновской области, на третьем — от Иркутской области.

Депутаты, представляющие Новосибирскую область, проголосовали против принятия законопроектов в 1,18% случаев.

По данным ЦПК, в целом, чаще всего за принятие законопроектов голосуют представители «Единой России», против принятия законопроектов — чаще всего выступают члены КПРФ. При этом если раньше в топ-10 рейтинга протестного голосования входили представители разных партий, то теперь первый топ-30 полностью состоит из коммунистов. Первое место занимает депутат, представляющий Новосибирскую область — Вера Ганзя.