Особенности грузоперевозок в Новосибирске: актуальность услуг

Услугами логистов регулярно пользуются десятки крупнейших предприятий, в том числе и оптовой торговли, которые отправляют свои товары в разные уголки России и за ее пределы.

Процесс организации доставки груза сотрудниками транспортной компании включает его подготовку, оформление разрешительной документации, перемещение в пункт назначения в строго оговоренные сроки. Важно, что все сопутствующие вопросы решают специалисты. Они работают с учетом требований законодательства, поэтому грузоперевозка осуществляется быстро и безопасно.

Этапы транспортировки

Самыми востребованными в регионе являются автомобильные перевозки. Специалисты компании «Трансгрупп» регулярно доставляют из Новосибирска в другие уголки России такие грузы:

мебель и техника;

текстиль;

строительные материалы;

оборудование;

продукты питания;

личные вещи (при переезде) и т. д.

Наиболее популярными являются перевозки в Бердск, Обь, Барабинск, Куйбышев, Черепаново и другие населенные пункты региона. Также товары с новосибирских предприятий доставляются по всей России.

Независимо от того, организовываются грузоперевозки в Новосибирске или за его пределы, первоочередная задача, которую должен выполнить владелец товара при сотрудничестве с логистической компанией, – связаться со специалистами для уточнения всех деталей. При этом нужно сообщить такую информацию:

количество товара;

требования к его перевозке;

желаемые сроки доставки;

данные о пунктах погрузки, доставки и т. д.

После получения детальной информации и подписания договора специалисты логистической компании подбирают подходящий вид транспорта, разрабатывают маршрут.

Одним из обязательных этапов грузоперевозки по Новосибирску и за его пределы является оформление сопроводительной документации. Без нее любой вид транспорта не может покидать пункт погрузки. Поэтому логисты занимаются оформлением таких обязательных документов:

страховка;

путевой лист;

ТТН.

После тщательной подготовки в указанные сроки осуществляется грузоперевозка. Во время транспортировки владелец товара может следить за его перемещением в режиме реального времени.

Экономическая целесообразность грузоперевозок под руководством профессионалов

Рассчитать приблизительную стоимость транспортировки можно самостоятельно. Например, на сайте компании «Трансгрупп» есть онлайн-калькулятор. Указав данные о грузе, можно получить приблизительные финансовые расчеты.

На формирование окончательной стоимости перевозки влияют такие факторы:

тип груза;

требования к перемещению;

габариты;

вид используемого транспорта;

расстояние между пунктами погрузки и разгрузки;

дополнительные услуги (страхование, упаковка, хранение и пр.).

Специалисты логистической компании несут материальную ответственность за сохранность груза с момента его погрузки до завершения перевозки. На протяжении всего процесса сотрудники оказывают полное информационное сопровождение.

Самостоятельно организовать грузоперевозку довольно проблематично и дорого. Поскольку в логистической компании есть свой автопарк и команда специалистов, удается минимизировать транспортные расходы, вовремя осуществить доставку и, соответственно, в кратчайшие сроки получить свой груз в пункте назначения. Вся самая сложная работа ложится на плечи профессионалов, которые знают, как ее качественно и оперативно выполнить, при этом существенно сэкономив бюджет клиента. Поэтому такие услуги с каждым годом становятся все популярнее как среди владельцев бизнеса, так и у частных лиц.