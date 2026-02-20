Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

С начала 2026 года Новосибирская область вступила в программу по добровольному соцстрахованию самозанятых. Он позволяет получать выплаты по временной нетрудоспособности плательщикам налога на профессиональный доход (НПД).

Как сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области, в программу в регионе вступили уже более 400 самозанятых.

— БОльшая часть из них выбирает максимальную страховую сумму (50 тысяч рублей). Право на выплаты возникает через 6 месяцев после уплаты годового взноса или 6 месяцев уплаты взносов ежемесячно (подряд). Таким образом, если самозанятый приступил к уплате взносов в январе 2026 года, то право на выплаты возникнет с 1 июля 2026 года, — уточнили редакции.

Речь идет о выплатах по больничному, а также по беременности и родам.

Напомним, в рамках программы самозанятый может выбрать два вида больничной страховки: на сумму 35 тысяч и 50 тысяч рублей. Для этого нужно зарегистрироваться в Социальном фонде России.

Если выбрать страховку 35 000 ₽:

страховой взнос составит 1 344 ₽ — ежемесячно

16 128 ₽ — единым платежом за год

Если выбрать 50 000 ₽:

1 920 ₽ — ежемесячно

23 040 ₽ — единым платежом за год

В Новосибирской области зарегистрировано свыше 300 тысяч самозанятых. За год (с ноября 2024 по ноябрь 2025) их количество выросло на 75 тысяч. За год доходы бюджета региона от самозанятых увеличились в 6 раз — на 500 млн рублей. Чаще всего статус самозанятого получают предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров, грузов, оказывают информационные услуги (маркетинг, реклама), услуги ремонт (строительство), а также маникюра и педикюра, торгуют продукцией собственного производства и сдают жилые помещения в аренду.

За 2025 год количество самозанятых, сдающих жилье в аренду, в регионе увеличилось почти на 1,5 тысячи человек и составило 5,3 тысячи.

В ноябре 2025 года правительство региона сообщило, что почти 200 тысяч официально не работающих новосибирцев ждет проверка. Они официально не работают и не вносят взносы в систему ОМС.

С 2025 года в Госдуме РФ обсуждается возможность включения самозанятых в систему социальных гарантий, что приведет к повышению налога на профессиональный доход.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что налоговый режим для микробизнеса должен действовать еще два года. В 2028 правительству РФ придется принять решение продлевать его или сворачивать.