Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

В Госдуме предложили кардинально изменить правила для самозанятых: после 2029 года им могут запретить работать с компаниями, оставив лишь услуги частным лицам. В Новосибирской области, где за год число самозанятых выросло на 75 тысяч и достигло 300 тысяч, такое ограничение называют шагом назад, который способен уничтожить целый институт.

Депутаты озаботились судьбой налогового режима для самозанятых после того, как в 2029 году завершится экспериментальный этап его действия. С одной стороны, в Госдуме признают, что режим доказал свою востребованность. С 2019 года число самозанятых в России выросло почти до 15 миллионов.

С другой стороны, парламентариев беспокоят отсутствие социальных гарантий у этой категории граждан и злоупотребления со стороны работодателей, которые иногда маскируют трудовые отношения договорами с самозанятыми. В связи с этим глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить самозанятым работать только с физлицами — например, нянями, репетиторами или арендодателями.

Бизнес-сообщество Новосибирской области такую инициативу оценило крайне негативно. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина убеждена, что ограничения убьют успешный механизм.

— Режим самозанятых необходимо не ограничивать, а расширять. Посмотрите, как успешно самозанятые встроились в легальную экономику. Налоговые поступления от них превысили 100 млрд рублей. Институт работает, — отмечает собеседница редакции.

Эксперт убеждена, что вместо запретов нужно открывать для самозанятых новые сферы. Например, легализовать сегмент частных перевозчиков на личных автомобилях (не такси). По ее словам, это могло бы вывести из тени до 5 миллионов водителей.

Главный риск запрета на работу с юрлицами, по мнению Натальи Пинигиной, — возврат в «серую» зону. В Новосибирской области, где перевозки и стройка входят в топ популярных направлений самозанятости, это может стать серьезным ударом.

— Для большинства самозанятых переход на ИП или ООО — это финансово затратно и сложно. Понадобится бухгалтер, изменится система налогообложения, появится отчетность. Нынешний режим ценят именно за простоту: человек сам себя занял и быстро всё оформил без лишних хлопот. Если эту возможность отнять, люди не пойдут в сложные схемы — они просто вернутся туда, откуда их с таким трудом вытащили, в серую зону. И тогда весь смысл этого института потеряется, — констатирует она.

Кроме того, в самом бизнес-сообществе призывают не ужесточать, а дифференцировать подход к социальным гарантиям для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). По словам Натальи Пинигиной, отказываться от добровольного принципа уплаты взносов нельзя — особенно для граждан с невысокими доходами.

Для тех же, чьи доходы стабильны и высоки, эксперт допускает введение обязательного пенсионного взноса, но с обязательным условием — предоставлением налогового вычета, чтобы система оставалась сбалансированной.

Что касается претензий налоговиков к недобросовестным работодателям, здесь, по мнению Пинигиной, не стоит «стричь всех под одну гребенку». Массового характера, когда всех сотрудников поголовно переводят в самозанятые, в Новосибирске не наблюдается. Бизнес понимает риски, так как налоговая видит такие схемы, и в случае проверки экономия обернется убытками.

При этом есть масса сфер, где сотрудничество с самозанятыми абсолютно оправданно: IT-специалисты, маркетологи, копирайтеры, специалисты по охране труда, которые нужны компании лишь от случая к случаю. В Новосибирской области, кстати, информационные услуги (маркетинг и реклама) входят в топ-3 самых популярных направлений для самозанятости.

— Если вы взяли секретаря на полный день и оформили его как самозанятого — это нарушение. Но ограничивать из-за этого возможность сотрудничать со специалистами редких профессий — значит убить институт, — резюмирует Наталья Пинигина.

В «Опоре России» уже собирают отзывы из регионов, чтобы сформировать консолидированную позицию. В новосибирском отделении уверены: инициатива в нынешнем виде способна погубить успешно работающий механизм. Рост числа самозанятых в регионе на 75 тысяч за год — лучшее подтверждение тому, что люди готовы работать открыто, если государство предлагает понятные условия.

