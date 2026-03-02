Поиск здесь...
Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Предложение Госдумы ограничить работу только физлицами разрушит успешный институт, считают эксперты

В Госдуме предложили кардинально изменить правила для самозанятых: после 2029 года им могут запретить работать с компаниями, оставив лишь услуги частным лицам. В Новосибирской области, где за год число самозанятых выросло на 75 тысяч и достигло 300 тысяч, такое ограничение называют шагом назад, который способен уничтожить целый институт.

Депутаты озаботились судьбой налогового режима для самозанятых после того, как в 2029 году завершится экспериментальный этап его действия. С одной стороны, в Госдуме признают, что режим доказал свою востребованность. С 2019 года число самозанятых в России выросло почти до 15 миллионов.

С другой стороны, парламентариев беспокоят отсутствие социальных гарантий у этой категории граждан и злоупотребления со стороны работодателей, которые иногда маскируют трудовые отношения договорами с самозанятыми. В связи с этим глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить самозанятым работать только с физлицами — например, нянями, репетиторами или арендодателями.

Бизнес-сообщество Новосибирской области такую инициативу оценило крайне негативно. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина убеждена, что ограничения убьют успешный механизм.

— Режим самозанятых необходимо не ограничивать, а расширять. Посмотрите, как успешно самозанятые встроились в легальную экономику. Налоговые поступления от них превысили 100 млрд рублей. Институт работает, — отмечает собеседница редакции.

Эксперт убеждена, что вместо запретов нужно открывать для самозанятых новые сферы. Например, легализовать сегмент частных перевозчиков на личных автомобилях (не такси). По ее словам, это могло бы вывести из тени до 5 миллионов водителей.

Главный риск запрета на работу с юрлицами, по мнению Натальи Пинигиной, — возврат в «серую» зону. В Новосибирской области, где перевозки и стройка входят в топ популярных направлений самозанятости, это может стать серьезным ударом.

— Для большинства самозанятых переход на ИП или ООО — это финансово затратно и сложно. Понадобится бухгалтер, изменится система налогообложения, появится отчетность. Нынешний режим ценят именно за простоту: человек сам себя занял и быстро всё оформил без лишних хлопот. Если эту возможность отнять, люди не пойдут в сложные схемы — они просто вернутся туда, откуда их с таким трудом вытащили, в серую зону. И тогда весь смысл этого института потеряется, — констатирует она.

Кроме того, в самом бизнес-сообществе призывают не ужесточать, а дифференцировать подход к социальным гарантиям для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). По словам Натальи Пинигиной, отказываться от добровольного принципа уплаты взносов нельзя — особенно для граждан с невысокими доходами.

Для тех же, чьи доходы стабильны и высоки, эксперт допускает введение обязательного пенсионного взноса, но с обязательным условием — предоставлением налогового вычета, чтобы система оставалась сбалансированной.

Что касается претензий налоговиков к недобросовестным работодателям, здесь, по мнению Пинигиной, не стоит «стричь всех под одну гребенку». Массового характера, когда всех сотрудников поголовно переводят в самозанятые, в Новосибирске не наблюдается. Бизнес понимает риски, так как налоговая видит такие схемы, и в случае проверки экономия обернется убытками.

При этом есть масса сфер, где сотрудничество с самозанятыми абсолютно оправданно: IT-специалисты, маркетологи, копирайтеры, специалисты по охране труда, которые нужны компании лишь от случая к случаю. В Новосибирской области, кстати, информационные услуги (маркетинг и реклама) входят в топ-3 самых популярных направлений для самозанятости.

— Если вы взяли секретаря на полный день и оформили его как самозанятого — это нарушение. Но ограничивать из-за этого возможность сотрудничать со специалистами редких профессий — значит убить институт, — резюмирует Наталья Пинигина.

В «Опоре России» уже собирают отзывы из регионов, чтобы сформировать консолидированную позицию. В новосибирском отделении уверены: инициатива в нынешнем виде способна погубить успешно работающий механизм. Рост числа самозанятых в регионе на 75 тысяч за год — лучшее подтверждение тому, что люди готовы работать открыто, если государство предлагает понятные условия.

Ранее редакция сообщала, что почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Завод биодобавок построят в Новосибирске

Завод биодобавок построят в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Кировском районе Новосибирска появится новое производство биологически активных добавок. 27 февраля мэрия предоставила инвестору — «НЛ Континент» — разрешение на его создание. Городская архитектурно-строительная инспекция утвердила проект реконструкции здания складов на Северном проезде. На площадке появится производственно-складской корпус для выпуска БАДов.

Документ действителен в течение года и трех месяцев. Проект предполагает реконструкцию четырехэтажного здания площадью 10 727 квадратных метров.

Читать полностью

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 28 февраля IV состоялся совместный Пленум областного комитета и областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В ходе мероприятия региональное отделение определилось с кандидатурами для участия в предстоящих выборах в Государственную Думу.

Кадровая комиссия ЦК КПРФ приняла решение о выдвижении трех кандидатов от Новосибирской области. Это второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, секретарь обкома Роман Яковлев, член ЦК РК КПРФ Глеб Черепанов и кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов.

Читать полностью

В Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram

Автор: Мария Гарифуллина

1 марта в Новосибирске были задержаны более десяти человек, которые пришли на митинг против блокировки мессенджера Telegram.

Активисты планировали провести митинг в сквере рядом с театром «Глобус». Они направили две заявки в мэрию Новосибирска. Мэрия их не согласовала. Тем не менее в назначенное время к скверу пришли люди. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что доступа к скверу у пришедших не было: проходы были перегорожены сигнальными лентами, на которых были объявления об идущем обследовании деревьев. На территории сквера работали сотрудники «Горзеленхоза» с бензопилами. Потенциальных участников митинга призывали разойтись. Часть из них была задержана полицией. Официальные комментарии правоохранительных органов на момент подготовки материала опубликованы не были.

Читать полностью

Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

Автор: Мария Гарифуллина

ООО «ВПК-Ойл», владеющее Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области, намерено инициировать собственное банкротство и обратиться с заявлением в арбитражный суд. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном 18 февраля на Федресурсе от имени директора компании Евгения Беленецкого. Infopro54 ознакомился с документами.

В числе кредиторов «ВПК-ОЙЛ», чьи требования учитываются при подаче заявления, перечислены 12 компаний. Среди них ПАО «Московский кредитный банк», московские ООО «ГУРУ», ООО «АТИ» (Алгоритм топливный интегратор), ООО «Урал логистика», компании «Евротэк», «Рустэк» и «Кузбассдорстрой» из Кемеровской области, «Рязаньспецстрой», а также подмосковные «Инвестгео», «Консонанс», «РТК» и основной собственник должника — АО «ХК Эволюция».

Читать полностью

Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Автор: Мария Гарифуллина

Левобережье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что запуск этого вида транспорта позволит улучшить транспортную доступность микрорайона «Европейский берег», где проживают 18 тысяч человек.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что муниципалитет рассматривает предложение потенциального инвестора о строительстве канатной дороги через реку Обь по концессионному соглашению. Пропускная способность объекта в одну сторону оценивается в 1,5 тыс. пассажиров в час.

Читать полностью

Стало известно, какие вывески в Новосибирске оставят на английском после 1 марта

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 марта 2026 года в России запрещено использовать иностранные слова в вывесках, табличках, указателях, а также в любых текстах о товарах для потребителей. За неисполнение требований бизнесу грозят серьезные штрафы — до 500 тысяч рублей. Infopro54 выяснил, что будет делать со своими англоязычными вывесками новосибирский бизнес.

По оценкам маркетологов, в Новосибирске на сегодняшний день порядка 30% вывесок написаны латиницей. Постепенно их доля снижается, но английский язык в сфере услуг все еще очень заметен. Он используется в названиях заведений общепита, салонах красоты, фитнес-центров, стоматологических клиниках, языковых школ, новых ЖК. Наконец, сотни пунктов выдачи двух известных маркетплейсов работают под вывесками, которые написаны не русскими буквами. Эксперты говорят: даже после введения новых требований резкой русификации названий ждать не стоит.

Читать полностью
