Антикражные ворота Detex Line — портал в лучшее будущее

Чтобы подобрать подходящий вариант для своего магазина, следует рассмотреть сильные и слабые стороны разных систем «антивор».
Чем различается противокражное оборудование – это технологией, которая лежит в основе его конструкции. Существуют 4 типа устройств, предназначенных для эффективной защиты торговых помещений:
В случае с электромагнитной технологией, приёмная антенна улавливает изменения электромагнитного поля. Происходит это в тот момент, когда в него попадает намагниченная полоска, которую наносят на товар. Таким образом, когда злоумышленник предпринимает попытку вынести из магазина неоплаченную покупку, датчик, встроенный в этикетку, инициирует тревожный сигнал.
Главным достоинством ворот, выполненных на основе такой технологии является высокий уровень защиты металлизированных товаров или изделий, заключённых в металлическую упаковку. Однако, не обошлось без ложки дёгтя – высокой цены на оборудование.
Радиочастотные рамки считаются самыми востребованными. В списке преимуществ портала:
Ахиллесова пята радиочастотных ворот – повышенная чувствительность к шумам и помехам.
Радиомагнитный тип антикражного оборудования сочетает в себе положительные и отрицательные характеристики двух первых вариантов. Данная технология превосходит предыдущие по реакции срабатывания, надёжности защиты, невысокой стоимости и экономичному расходу электроэнергии.
Акустомагнитный метод обнаружения выноса товара за пределы торгового зала является наиболее эффективным, но и самым дорогостоящим. Процент ложных срабатываний равняется нулю. Помимо этого, при такой технологии наблюдается:
Совместимость с любыми видами товара завершает и без того внушительный список достоинств акустомагнитных ворот.
Подбирая средство защиты для своего магазина, следует обратить внимание на основные характеристики каждой системы. А также оценить все сильные и слабые стороны оборудования. При выборе антикражных ворот обязательно учитывают:
Если бизнес основан на торговле недорогой продукцией, следует отдать предпочтение электромагнитной технологии. Радиомагнитный способ – оптимальный вариант защиты как для небольших магазинов, так и для внушительных супермаркетов и гипермаркетов.
Радиочастотный и акустомагнитный метод удовлетворят любой даже самый взыскательный спрос. Они совместимы с продукцией разного типа и отличаются только по цене.
Противокражное оборудование бренда Detex Line проходит жёсткий контроль на качественную и безупречную работу. Ворота подходят для установки в торговых точках с разным потоком покупателей. Кроме того, антикражные ворота этого производителя:
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Фото с сайта АнтиВор
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