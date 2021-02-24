Антикражные ворота Detex Line — портал в лучшее будущее

Чтобы подобрать подходящий вариант для своего магазина, следует рассмотреть сильные и слабые стороны разных систем «антивор».

Какие бывают антикражные ворота?

Чем различается противокражное оборудование – это технологией, которая лежит в основе его конструкции. Существуют 4 типа устройств, предназначенных для эффективной защиты торговых помещений:

Электромагнитные установки. Радиочастотные противокражные системы. Приборы радиомагнитного типа. Акустомагнитные комплексы «антивор».

В случае с электромагнитной технологией, приёмная антенна улавливает изменения электромагнитного поля. Происходит это в тот момент, когда в него попадает намагниченная полоска, которую наносят на товар. Таким образом, когда злоумышленник предпринимает попытку вынести из магазина неоплаченную покупку, датчик, встроенный в этикетку, инициирует тревожный сигнал.

Главным достоинством ворот, выполненных на основе такой технологии является высокий уровень защиты металлизированных товаров или изделий, заключённых в металлическую упаковку. Однако, не обошлось без ложки дёгтя – высокой цены на оборудование.

Радиочастотные рамки считаются самыми востребованными. В списке преимуществ портала:

малое энергопотребление;

быстрая окупаемость;

широкий выбор модификаций;

вероятность обнаружения – 85 %;

возможность маскировки датчика.

Ахиллесова пята радиочастотных ворот – повышенная чувствительность к шумам и помехам.

Радиомагнитный тип антикражного оборудования сочетает в себе положительные и отрицательные характеристики двух первых вариантов. Данная технология превосходит предыдущие по реакции срабатывания, надёжности защиты, невысокой стоимости и экономичному расходу электроэнергии.

Акустомагнитный метод обнаружения выноса товара за пределы торгового зала является наиболее эффективным, но и самым дорогостоящим. Процент ложных срабатываний равняется нулю. Помимо этого, при такой технологии наблюдается:

высокая помехоустойчивость;

срабатывание датчика на любых поверхностях;

коэффициент обнаружения более 96 %;

возможность повторной активации датчика;

низкая чувствительность к металлу.

Совместимость с любыми видами товара завершает и без того внушительный список достоинств акустомагнитных ворот.

Как правильно выбрать противокражное оборудование?

Подбирая средство защиты для своего магазина, следует обратить внимание на основные характеристики каждой системы. А также оценить все сильные и слабые стороны оборудования. При выборе антикражных ворот обязательно учитывают:

реальное расстояние между стойками;

актуальную стоимость оборудования;

коэффициент срабатывания датчика;

возможность повторного применения контроллера;

совместимость датчика, этикетки и товара;

уровень помех в месте потенциального монтажа ворот.

Если бизнес основан на торговле недорогой продукцией, следует отдать предпочтение электромагнитной технологии. Радиомагнитный способ – оптимальный вариант защиты как для небольших магазинов, так и для внушительных супермаркетов и гипермаркетов.

Радиочастотный и акустомагнитный метод удовлетворят любой даже самый взыскательный спрос. Они совместимы с продукцией разного типа и отличаются только по цене.

Преимущества антикражных ворот Detex Line

Противокражное оборудование бренда Detex Line проходит жёсткий контроль на качественную и безупречную работу. Ворота подходят для установки в торговых точках с разным потоком покупателей. Кроме того, антикражные ворота этого производителя:

не нарушают работу электромагнитных приборов;

здорово сокращают счета за электроэнергию;

обладают минимальным процентом ложных срабатываний;

перенастраиваются за считанные секунды;

имеют удобную дистанцию между стойками от 1,2 м до 1,8 м.

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