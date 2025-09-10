Рекламодателям

«Осиплость, головная боль и снова нет обоняния»: новосибирский врач рассказала, как сейчас болеют COVID-19

  • 10/09/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Осиплость, головная боль и снова нет обоняния»: новосибирский врач рассказала, как сейчас болеют COVID-19
Инфекционисты считают, что до российских регионов уже добрался новый вариант коронавируса «Стратус»

В Новосибирске растет заболеваемость COVID-19. Официальные сводки по распространению коронавируса в России перестали публиковать в марте текущего года, масштабные тестирования больше не проводят. Тем не менее, практикующие врачи выделяют ковид в общей группе ОРВИ, потому что чаще всего он имеет отличительные особенности. И сейчас они видят увеличение числа заразившихся.

В семье жительницы Новосибирска Анастасии Л. за последние две недели заболели шесть человек. Относительно легко перенесли болезнь младшие дети, у подростков и взрослых всё протекает тяжелее.

— Врач в муниципальной поликлинике традиционно написала в карточке «ОРВИ», но выслушав и осмотрев меня, сказала, что по всей вероятности это ковид. У меня очень слабость и сильные головные боли уже неделю. Есть осиплость голоса и насморк, но это тревожит меньше всего. Терапевт и педиатр сказали, что сейчас снова болеют целыми семьями. У дочери в школе восемь человек из 24 болеют. Карантин не вводят, потому что команды не было, — говорит Анастасия.

Врачи, опрошенные редакцией, подтверждают, что среди заболевших в сентябре много подростков, и связывают это, в том числе с началом учебного года и увеличение числа социальных контактов.

— Среди ОРВИ, с которыми обращаются пациенты, сейчас, действительно, достаточно много случаев COVID-19. Это подтверждается и результатами анализов: тестирование, как правило, люди проходят по собственной инициативе.  Из симптомов, которые мы видим сейчас, можно отметить слабость даже при невысокой температуре, головную боль, часто не снимающуюся парацетамолом и ибупрофеном. У многих заболевших осиплый голос, нередки случаи потери обоняния. Пневмоний нет, и в большинстве случаев болезнь протекает достаточно легко. Правда, взрослые переносят болезнь тяжелее, — рассказала Infopro54 педиатр Елена Щербицкая.

Летом 2025 года ВОЗ сообщил о быстром распространении в мире нового варианта коронавируса «Стратус» (XFG). К сентябрю он активно распространился в США, многих европейских и азиатских странах. 9 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за неделю COVID-19 выявили у 11,5 тыс. пациентов. Уточнений, что именно за вариант распространяется в стране, не приводится. Санитарные службы заявляют, что рост заболеваемости коронавирусом остается низким.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область увеличила закупки вакцины против менингококковой инфекции.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

