Каждая шестая банковская гарантия для компаний МСБ – бесплатно

В рамках акции каждая шестая банковская гарантия на сумму до 4 млн рублей выпускается банком бесплатно. По гарантиям выше указанной суммы предоставляется скидка до 100 000 рублей. Срок гарантии не должен превышать 13 месяцев. Предложением могут воспользоваться компании, у которых рамочное соглашение заключено более 3 месяцев назад и по нему не было выбрано ни одной гарантии.

Банк «Левобережный» выдает гарантии участникам госзакупок в любом регионе России по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП. Целью может быть исполнение контракта, участие в тендере, возврат аванса или обеспечение гарантии качества товаров, работ и услуг. Гарантии до 10 млн рублей можно получить без документов и залога. От клиента нужно только заявление, поданное через ОНЛАЙН-офис или по электронной почте.

Заявку на гарантию может подать тендер-менеджер без участия руководителя. После подачи заявки банк мгновенно направляет клиенту бланк гарантии для согласования с бенефициаром, а бенефициару – подтверждение факта выдачи гарантии в момент ее получения.

По вопросам кредитования малого и среднего бизнеса обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по телефону 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

Оставить заявку на получение банковской гарантии.