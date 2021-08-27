У новосибирцев сохраняется интерес к кредитам

— Выдачи кредитов розничным клиентам растут очень серьезно. За полгода наш портфель в этом сегменте вырос на 11%, а выдачи (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) — на 50%, — отметил на пресс-конференции управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин. — На мой взгляд, это объясняется отложенным спросом, который возник во время пандемии, когда люди несколько консервативно относились к свои тратам, а также активным развитием цифровых сервисов. С учетом ослабления пандемийной ситуации все это нашло отражение в потребительском спросе как на товары и услуги, так и на банковские продукты.

Флагманом роста объема розничных выдач банка в Новосибирской области стала ипотека — +40%, по сравнению с первым полугодием 2020 года. Банк выдал 7,7 тысячи кредитов на 19,6 млрд рублей. В итоге ипотечный портфель банка увеличился на 10% — до 84,5 млрд рублей. Никулин подчеркнул, что Новосибирская область стабильно входит в число лидеров по объему выдачи ипотеки среди регионов РФ.

— Примерно 30% выдач приходятся на ипотеку с господдержкой. За время ее действия программой воспользовались 4,5 тысячи семей, объем выдач 12 — млрд рублей, — уточняет банкир. — Средний чек такого кредита составил 2,6 млн рублей. Если учитывать первоначальный взнос в размере 30%, то можно понять, какое жилье сегодня востребовано на рынке Новосибирска. По семейной ипотеке (действует с 2018 года) около 900 заемщиков получили кредиты на общую сумму 2,5 млрд рублей.

По прогнозам экспертов банка, спрос на семейную ипотеку сохранится и будет расти.

— В начале июля мы видели некоторое замедление темпов роста ипотечных выдач. Возможно, в связи с тем, что в конце весны люди старались реализовать свою потребность в жилищном кредитовании из-за неопределенности с продлением ипотеки с господдержкой. Сейчас ситуация стабилизировалась, — констатировал Сергей Никулин.

Не менее впечатляющую динамику показал прирост кредитов наличными. За первое полугодие банк выдал новосибирцам 19,3 тысячи таких займов на 12,6 млрд рублей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В итоге портфель потребкредитов вырос на 13% — до 38 млрд рублей.

— Этот всплеск интереса также связан с отложенным спросом пандемийного периода. В прошлом году люди очень консервативно подходили к тратам, не понимали, что их ждет завтра, поэтому ограниченно брали кредиты. В 2021 году ситуация изменилась. Плюс мы увидели на рынке беспрецедентно низкие ставки — таких в России не было никогда. Сейчас люди уверенно берут кредиты, — говорит управляющий ВТБ в Новосибирской области. — К локальным трендам 2021 года я бы также отнес рост спроса на образовательные кредиты.

Позитивной тенденцией банкир назвал отсутствие роста просрочки по кредитам.

— Рассматривая заявку на кредит, мы внимательно оцениваем платежеспособность заемщика. Кроме того, в период пандемии заемщики тоже были очень осторожны в принятии решений, — комментирует эксперт. — Свою роль сыграли программы господдержки и рефинансирования займов. К примеру, заемщики, которые обращались к нам в банк как по госпрограммам, так и по нашим внутренним программам, получали отсрочки, чтобы стабилизировать свое финансовое положение — и смогли это сделать. Сейчас мы видим, что практически все наши клиенты чувствуют себя уверенно. Это позволяет нам строить оптимистичные прогнозы с точки зрения финансовых результатов и общей динамики на рынке.

Не менее интересные изменения эксперты ВТБ выявили на рынке привлечения средств клиентов.

— Изменение ключевой ставки ЦБ неизбежно повлияло на ценообразование в банках: ставки по вкладам и накопительным счетам тоже пошли вверх. По прогнозам ВТБ, общий объем привлеченных средств по рынку вырастет на 6-9%, — говорит Сергей Никулин. — ВТБ планирует расти быстрее рынка.

По его оценке, несмотря на то, что классические инструменты вложения средств в банке по-прежнему доминируют, четко прослеживается тренд роста интереса клиентов к инвестиционным инструментам.

Портфель привлеченных средств физлиц новосибирского ВТБ на 1 июля превысил 91,2 млрд рублей (+6%). Из них 35,5 млрд рублей пришлись на инвестпродукты, портфель которых в отчетном периоде вырос на 17%.