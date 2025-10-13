Россияне столкнутся с новыми ограничениями по банковским картам

В банковской сфере России ожидаются два изменения. Так, например, в конце года россияне могут столкнуться с новыми ограничениями по банковским продуктам. В стране предлагают ввести максимальное количество банковских карт, которое возможно выдавать на руки, об этом рассказал в беседе с «Известиями» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Инициатива предлагает ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. До этого предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались, — пояснил депутат.

Власти также планируют ввести новый сервис, который позволит клиентам финансовых организаций отслеживать оформление своих карт. Это нововведение повысит прозрачность и упростит контроль за банковскими картами. Центробанк поддержал законопроект, подчеркнув, что такие меры помогут бороться с мошенниками и дропперами, через которых выводятся похищенные средства россиян.

Вторым не менее важным изменением может стать ввод механизма самозапрета на автоматические списания с карт. Письмо с предложением о его принятии главе Центробанка Эльвире Набиуллиной отправил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

— Данная функция позволила бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, по которой любые такие платежи были бы заблокированы. Пользователь самостоятельно активирует опцию «Запрет регулярных списаний», и при попытке проведения любого периодического платежа система на стороне банка отклоняла бы такую операцию, — сказано в документе.

Предлагается, что для подписки гражданину нужно будет временно отключать запрет, что повысит его осознанность при заключении таких договоров.

Даже если потребитель подключит подписку и забудет ее отключить, деньги с его карты списаны не будут. Это даст людям простой инструмент контроля над финансами и побудит поставщиков услуг делать процесс отписки простым и понятным.

Вице-спикер Госдумы отметил, что многие люди, подписываясь на различные сервисы, забывают об условиях автоматического продления. Это приводит к списаниям за неиспользуемые услуги. Процедура отзыва согласия часто оказывается сложной и неочевидной для пользователей.

— Убежден, что реализация подобного механизма станет важным шагом в защите прав потребителей финансовых услуг и будет способствовать укреплению доверия к цифровой экономике, — добавил Чернышов.

