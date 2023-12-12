Клубы Escape — отдых для родителей и подростков: и никто никому не мешает

Комфортная тема для бизнеса

Идея создания бизнеса в формате компьютерных клубов старшим представителям семьи новосибирских предпринимателей Казаевых-Егоровых пришла благодаря сыну.

— У мужа, Марка Казаева, с самого детства в ДНК было прописано все, что связано с техникой, компьютерами. Он писал программы, делал приложения, выигрывал международные соревнования, при этом совсем не интересовался компьютерами как бизнесом, — рассказала Infopro54 директор компании Escape Яна Егорова. — Однако у нас есть сын, у которого в возрасте 8 лет сработала генетика, и он тоже начал проявлять большой интерес к IT, технике, приглашать папу в различные компьютерные клубы ― и папа задумался: а почему бы не создать собственный клуб, если у нас для этого есть знания, идеи и инвестиции?

Первый клуб семья открыла под брендом M@m, объединив имена главы семьи и сына — Марк и Мартин. Такое решение было принято на семейном совете, так как ребенок очень просил запустить проект под выбранным им названием. В этом клубе воплотились идеи, которые ранее отец и сын Казаевы продвигали на своем YouTube-канале.

— Когда все получилось, мы поняли, что это абсолютно наша тема, нам в ней комфортно, тогда мы задумались о том, в какую сторону развиваться, — поясняет Яна.

Вот это боль: где провести время с детьми-подростками?

Сегодня в сеть Escape входят три компьютерных клуба. Они были открыты в течение 2023 года. Два из них созданы в начале августа по концепции компьютерный «клуб + караоке».

— Наша основная идея, которую мы хотели донести до рынка, была в том, что дети-подростки могут отдыхать вместе с родителями. Это была наша боль, так как мы, как родители подростков, не знали, где можем все вместе находиться в одном помещении, чтобы всем было интересно, — говорит Яна Егорова. — Дети у нас и наших друзей, ― в основном подростки в возрасте 8-14 лет, а в Новосибирске на тот момент были представлены либо компьютерные клубы, где неинтересно взрослым, либо караоке, где дети умирают от скуки.

У предпринимателей появилась гипотеза, которую они решили проработать: создать площадку, где родители смогут попеть и потанцевать, а дети в соседней комнате ― поиграть в приставку, компьютер, пообщаться на свои темы. Как рассказывает Яна Егорова, пока эта гипотеза хорошо подтверждается «теплым» окружением самих предпринимателей. Говорить о том, что она выстрелила, по словам собеседницы Infopro54, еще рано, так как бизнес существует всего несколько месяцев.

— Пока в основном мы отмечаем дни рождения, праздники, — говорит собеседница Infopro54. — Наш слоган: «Дети играют — родители отдыхают, и никто никому не мешает». Наша миссия ― про объединение родителей и детей-подростков, про совместный досуг. Надеюсь, что все получится.

Бизнес требует особых компетенций

Сейчас предприниматели занимаются регистрацией товарного знака и разработкой стратегии развития.

— Компьютерная тема очень сложная, в ней очень много нюансов. Чтобы она выстрелила, любовь к IT должна быть прописана в ДНК. Если вы не понимаете в этой теме, а просто вкладываетесь в нее как инвестор или приходите как управленец, то вряд ли вы сможете выжить в нынешних условиях, — рассуждает Яна Егорова. — Сейчас разрушено много прямых путей для решения самых разных вопросов, поэтому приходится постоянно искать, изучать различные варианты, в том числе с точки зрения безопасности. Это касается покупки обновлений, самих игр, оборудования, то есть ты должен быть очень гибким, мобильным человеком. В нашем случае нам помогает знание на очень высоком уровне английского и турецкого языков. Что касается караоке, то здесь люди идут на меня, так как в этой сфере в Новосибирске я уже заработала имя и репутацию.

За киберспорт!

Сегодня в клубах Escape работают 15-17 человек. В планах собственников — увеличивать команду и ассортимент услуг.

— Сейчас мы активно ищем единомышленников, так как для эффективной работы клубов нужны люди с определенным набором компетенций и знаний. Как ни странно, но в Новосибирске пока их найти довольно сложно, но это наш ключевой приоритет. Если в Москве мы могли бы переманивать себе каких-то сотрудников, то в Новосибирске их нужно именно взращивать, — поясняет Яна Егорова. — Когда будет сформирована команда, мы будем двигаться дальше. Для этого у нас есть все: понимание процессов, перспектив, инвестиции.

Как признается предпринимательница, планов у семьи ― громадье. Только в Новосибирске планируется открыть минимум 10 клубов. После того, как технология их работы будет четко отлажена, Яна не исключает выход в другие города, возможно, даже и в другие страны.

Еще одна задача на перспективу — развитие киберспорта в Новосибирской области.

— Сейчас это направление в нашем регионе слабо развито, в отличие от Москвы. В перспективе планируем участвовать в соревнованиях по киберспорту, а также проводить их сначала в рамках нашего клуба, сети, потом в рамках города, региона и так далее — амбиции у нас большие, — улыбается Яна Егорова. — Но для этого нужно отладить все процессы, чтобы не хромал сервис, качество услуг, а в команде были люди с горящими глазами. Но полное понимание принципов проведения таких турниров, в том числе самых крутых, у нас есть.