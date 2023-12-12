Рекламодателям

Клубы Escape — отдых для родителей и подростков: и никто никому не мешает

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
В планах новосибирских предпринимателей — проведение в городе суперкрутых киберспортивных соревнований.

Комфортная тема для бизнеса

Идея создания бизнеса в формате компьютерных клубов старшим представителям семьи новосибирских предпринимателей Казаевых-Егоровых пришла благодаря сыну.

— У мужа, Марка Казаева, с самого детства в ДНК было прописано все, что связано с техникой, компьютерами. Он писал программы, делал приложения, выигрывал международные соревнования, при этом совсем не интересовался компьютерами как бизнесом, — рассказала Infopro54 директор компании Escape Яна Егорова. — Однако у нас есть сын, у которого в возрасте 8 лет сработала генетика, и он тоже начал проявлять большой интерес к IT, технике, приглашать папу в различные компьютерные клубы ― и папа задумался: а почему бы не создать собственный клуб, если у нас для этого есть знания, идеи и инвестиции?

Первый клуб семья открыла под брендом M@m, объединив имена главы семьи и сына — Марк и Мартин. Такое решение было принято на семейном совете, так как ребенок очень просил запустить проект под выбранным им названием. В этом клубе воплотились идеи, которые ранее отец и сын Казаевы продвигали на своем YouTube-канале.

— Когда все получилось, мы поняли, что это абсолютно наша тема, нам в ней комфортно, тогда мы задумались о том, в какую сторону развиваться, — поясняет Яна.

Вот это боль: где провести время с детьми-подростками?

Инфопро54: Бренды Новосибирской областиСегодня в сеть Escape входят три компьютерных клуба. Они были открыты в течение 2023 года. Два из них созданы в начале августа по концепции компьютерный «клуб + караоке».

— Наша основная идея, которую мы хотели донести до рынка, была в том, что дети-подростки могут отдыхать вместе с родителями. Это была наша боль, так как мы, как родители подростков, не знали, где можем все вместе находиться в одном помещении, чтобы всем было интересно, — говорит Яна Егорова. — Дети у нас и наших друзей, ― в основном подростки в возрасте 8-14 лет, а в Новосибирске на тот момент были представлены либо компьютерные клубы, где неинтересно взрослым, либо караоке, где дети умирают от скуки.

У предпринимателей появилась гипотеза, которую они решили проработать: создать площадку, где родители смогут попеть и потанцевать, а дети в соседней комнате ― поиграть в приставку, компьютер, пообщаться на свои темы. Как рассказывает Яна Егорова, пока эта гипотеза хорошо подтверждается «теплым» окружением самих предпринимателей. Говорить о том, что она выстрелила, по словам собеседницы Infopro54, еще рано, так как бизнес существует всего несколько месяцев.

— Пока в основном мы отмечаем дни рождения, праздники, — говорит собеседница Infopro54. — Наш слоган: «Дети играют — родители отдыхают, и никто никому не мешает». Наша миссия ― про объединение родителей и детей-подростков, про совместный досуг. Надеюсь, что все получится.

Бизнес требует особых компетенций

Сейчас предприниматели занимаются регистрацией товарного знака и разработкой стратегии развития.

— Компьютерная тема очень сложная, в ней очень много нюансов. Чтобы она выстрелила, любовь к IT должна быть прописана в ДНК. Если вы не понимаете в этой теме, а просто вкладываетесь в нее как инвестор или приходите как управленец, то вряд ли вы сможете выжить в нынешних условиях, — рассуждает Яна Егорова. — Сейчас разрушено много прямых путей для решения самых разных вопросов, поэтому приходится постоянно искать, изучать различные варианты, в том числе с точки зрения безопасности. Это касается покупки обновлений, самих игр, оборудования, то есть ты должен быть очень гибким, мобильным человеком. В нашем случае нам помогает знание на очень высоком уровне английского и турецкого языков. Что касается караоке, то здесь люди идут на меня, так как в этой сфере в Новосибирске я уже заработала имя и репутацию.

За киберспорт!

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Сегодня в клубах Escape работают 15-17 человек. В планах собственников — увеличивать команду и ассортимент услуг.

— Сейчас мы активно ищем единомышленников, так как для эффективной работы клубов нужны люди с определенным набором компетенций и знаний. Как ни странно, но в Новосибирске пока их найти довольно сложно, но это наш ключевой приоритет. Если в Москве мы могли бы переманивать себе каких-то сотрудников, то в Новосибирске их нужно именно взращивать, — поясняет Яна Егорова. — Когда будет сформирована команда, мы будем двигаться дальше. Для этого у нас есть все: понимание процессов, перспектив, инвестиции.

Как признается предпринимательница, планов у семьи ― громадье. Только в Новосибирске планируется открыть минимум 10 клубов. После того, как технология их работы будет четко отлажена, Яна не исключает выход в другие города, возможно, даже и в другие страны.

Еще одна задача на перспективу — развитие киберспорта в Новосибирской области.

— Сейчас это направление в нашем регионе слабо развито, в отличие от Москвы. В перспективе планируем участвовать в соревнованиях по киберспорту, а также проводить их сначала в рамках нашего клуба, сети, потом в рамках города, региона и так далее — амбиции у нас большие, — улыбается Яна Егорова. —  Но для этого нужно отладить все процессы, чтобы не хромал сервис, качество услуг, а в команде были люди с горящими глазами. Но полное понимание принципов проведения таких турниров, в том числе самых крутых, у нас есть.

Яна Егорова, окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления (Нархоз), факультет международных отношений. Член Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с 2018 года.

Наиболее известные проекты:

  • ООО «33 пингвина Новосибирск» — мороженое (с 2006 по 2016 годы),
  • «Автомоефф» — автомоечный комплекс для грузовых автомобилей (с 2011г по настоящее время),
  • ЕSCAPE и M@m — компьютерные клубы+караоке (с ноября 2022-го по настоящее время).

Фото предоставлены Яной Егоровой

64

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Мой бизнес Бренды Новосибирской области бизнес


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02

Пихты по 15 тысяч рублей завезли в Новосибирск из Польши

В Новосибирске можно найти эти новогодние деревья и за 20 тысяч рублей.
Читать далее >>

Восстановить Тяжстанкогидропресс попросил Дмитрия Чернышенко новосибирский депутат

Предметное обсуждение вопроса намечено на пленарном заседании Госдумы.
Читать далее >>

Мисс НГУ-2023 стала Анастасия Данилова

Самую умную и красивую из студенток Новосибирского государственного университета выбирали в 28 раз.
Читать далее >>

Трамваи обновленной модели начнут выпускать в Новосибирске

Новые корпуса поступят в город в первом квартале 2024 года.
Читать далее >>

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел проверку в Новосибирске

Федеральный чиновник проверил готовность к открытию новой поликлиники в Краснообске.
Читать далее >>

Инвестиции в недвижимость Новосибирска: виды, риски, окупаемость

Получать доход от вложений можно разными способами. Один из них — инвестиции в недвижимость.
Читать далее >>

Жители Бердска пожаловались депутату на дорогую курицу

Он готовит жалобу в УФАС из-за «заоблачной» стоимость курятины.
Читать далее >>

Бюджет Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении

Дефицит составит 1,8 млрд рублей.
Читать далее >>

Два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта

Один из них расположен рядом со СКИФом.
Читать далее >>

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

На строительство первого дома у ГК «Поляков» ушло менее года.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Елена Неклюдова, член совета, руководитель проекта «Партнерские технологии в бизнесе», руководитель комитета по партнерству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Елена Неклюдова: Партнерские технологии не отбирают клиентов у профессиональных игроков рынка

Малый бизнес из-за дефицита ресурсов старается все вопросы решать самостоятельно, не обращаясь к специалистам.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Новосибирской области
12/12/23 10:12
Экономика
Почти 100% кедровых орехов увезли в Китай из Новосибирской области
12/12/23 9:50
Бизнес
Судебный процесс о жестоком убийстве в ЖК Марсель начался в Новосибирске
12/12/23 9:43
Право&Порядок
Кудряшовский мясокомбинат на треть увеличит мощности для поставок в Китай
11/12/23 18:43
Агропром Бизнес ВЭД
Скрининговое обследование зрения школьников возобновляется в Новосибирске
11/12/23 18:28
Инновации Медицина Общество
Чиновников хотят пересадить на электромобили в Новосибирске
11/12/23 17:55
Город
Аномальные морозы отступят из Новосибирска уже на этой неделе
11/12/23 17:51
Общество
УК выплатит жительнице Новосибирска 180 тысяч рублей из-за скользкого тротуара
11/12/23 17:36
Власть Город Право&Порядок
«Лучше, чем у Кощея»: кожаную куртку в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске
11/12/23 17:22
Общество
Цены на курицу в Новосибирске удивили горожан
11/12/23 17:20
Общество
Комики из Чулыма вышли в финал юмористического шоу на ТНТ
11/12/23 17:08
Культура
В два раза вырос экспорт зерна из Новосибирской области
11/12/23 16:54
Агропром Бизнес ВЭД
Звезду Героя ДНР Андрей Травников передал семье погибшего бойца
11/12/23 16:48
Общество
Почти половина региональных дорог признаны безопасными для движения в НСО
11/12/23 16:16
Власть Транспорт
Жирного лабрадора с грустными глазами спасли прохожие в Новосибирске
11/12/23 16:13
Общество
«Больше года ждём на остановке»: новосибирцы обратились за помощью к Путину из-за отмены маршруток
11/12/23 16:10
Общество
66 классов закрыты на карантин в Новосибирске
11/12/23 15:56
Общество
Дистанционное голосование за президента России планируют организовать в НСО
11/12/23 15:29
Власть Политика
С наступлением морозов возросло количество пожаров в Новосибирской области
11/12/23 15:20
Город
Мошенники от имени налоговой требуют новосибирцев оплатить долги
11/12/23 15:18
Общество
Популярное
Почему не стоит торопиться с покупкой китайских авто
12/12/23 9:44
Дневная сонливость повышает риск развития болезни Альцгеймера
11/12/23 10:45
Домашние кошки могут стать причиной возникновения шизофрении у хозяев
8/12/23 11:43
Пенсия 2024: кто вправе выйти и какие условия необходимо выполнить
8/12/23 9:42
Сразу несколько новшеств ждут получателей пособий и маткапитала
7/12/23 10:59
Демограф Чесноков: сухой закон станет эффективной мерой повышения рождаемости
7/12/23 9:50
Новости компаний
Где сибирякам оформить кредит по честной ставке без скрытых комиссий
12/12/23 9:00
История преодоления: новосибирцы в числе первых увидели фильм об известном паралимпийце Олеге Крецуле
11/12/23 16:40
Спрос на средства от ОРВИ в Новосибирской области за год вырос на 50%
11/12/23 15:49
Когда «Всё включено»: какой тариф выбрать бизнесу в новом году
11/12/23 9:30
Состоятельные инвесторы могут воспользоваться новой программой лояльности ПСБ
11/12/23 9:00
Новосибирский производитель овощей в три раза ускорил упаковку продукции
8/12/23 17:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска