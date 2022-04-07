Когда ожидаются самые сильные магнитные бури в апреле 2022 года?

Разумеется, люди не видят вспышек в буквальном смысле этого слова. Меняется их самочувствие и, надо признать, не в лучшую сторону. Для того чтобы иметь возможность предпринять необходимые меры безопасности, нужно точно знать, когда происходят магнитные бури. Предупреждён — значит вооружён!

Когда ожидать в апреле 2022 геомагнитные возмущения максимальной силы?

Интенсивность магнитных бурь определяется примерно по такой же шкале, что и землетрясения. Всего существует 8 степеней: с 1 по 5 — возмущения от незаметных до умеренных. Цифра 6 обозначает сильные, 7 жёсткие и 8 экстремально сильные возмущения на солнце.

Наиболее существенные процессы в апреле 2022 года соответствуют 6 степени. Жители благополучно миновали этот крайне неблагоприятный день в первый день месяца. Более такие интенсивные магнитные бури в текущем периоде не предвидятся. Что не может не радовать. Особенно граждан, относящихся к так называемой группе риска — гипертоников, кардиобольных, людей пожилого возраста и многих других.

К тому же магнитные бури интенсивностью от 5 баллов и выше способны ощущать не только страдающие определёнными заболеваниями, но и, казалось бы, совершенно здоровые индивиды.

Вспышки на солнце умеренной, малой, слабой и незначительной интенсивности: время возникновения

К великой радости метеозависимых граждан дней, когда в апреле 2022 г. наблюдаются геомагнитные возмущения 5 степени тоже не так много. А именно таких дней всего два: 6 апреля с 15 до 21 часа и 7 числа ориентировочно в 3 утра.

Что до четвёрки по шкале силы воздействия, здесь дела обстоят несколько иначе. Эпизодически подобная интенсивность геомагнитных возмущений наблюдается 1, 6, 7, 22 и 28.04.22. Точно такая же обстановка ожидается 20, 21, 23, 29 и 30 апреля, но уже на протяжении 24 часов.

Слабо интенсивные всплески геомагнитной активности проявят себя всего 9 дней за весь апрель — с 1 по 7 и с 24 по 25. Причём в первую неделю лишь по паре часов в день. Остаток месяца не принесёт людям большого беспокойства в плане самочувствия, а магнитные бури будут едва заметными.

Влияние магнитных бурь на здоровье человека

Реакцией на геомагнитные процессы на солнце может стать от банальных перепадов настроения до сбоев сердечного ритма. Существует целый перечень симптомов, свидетельствующих о магнитных волнениях разной силы:

тревожность;

депрессия;

бессонница;

ломота в суставах;

ухудшение памяти.

Люди чувствуют себя разбитыми, неспособными трезво мыслить и принимать адекватные решения. Кровь при сильных геомагнитных возмущениях становится гуще. Весьма высок риск возникновения инсультов, инфарктов, разного рода припадков.

Как избежать или облегчить пагубное влияние светила?

Поскольку магнитные бури разной интенсивности случаются почти ежедневно, то и меры принимать надо комплексные. Не ждать пока дойдёт до серьёзного. А начать следует с налаживания правильного распорядка дня, корректировки диеты и заботы о сохранении благоприятного психологического фона. Однозначно нужно:

снизить потребление кофеина;

сократить использование соли;

уменьшить объём порций;

есть больше овощей и фруктов;

нормализовать массу тела.

Больше гулять, заниматься любимым делом, быть на позитиве. Всё это важные моменты в предотвращении нежелательной реакции организма на магнитные бури. Также не стоит забывать принимать выписанные лечащим врачом препараты, снизить объём физических нагрузок, сократить время пребывания за рулём. Лучше воспользоваться такси, общественным транспортом или устроить пешую прогулку.