Метеозависимость – миф или реальность

Под метеочувствительностью следует понимать нарушение адаптации к погодным явлениям. Хоть официальная медицина и не признает такой диагноз, советуя искать причины в работе организма, многие люди уверяют, что способны предсказать погоду и без синоптиков.
Людей, реагирующих на колебания погодных факторов, называют метеопатами. Наибольшая восприимчивость воспринимается при перепадах атмосферного давления, геомагнитных бурях, изменении влажности и температуры воздуха. Картина проявлений метеозависимости однотипная, однако в зависимости от преобладающих симптомов принято выделять несколько основных типов патологии:
Наблюдения показывают, что метеозависимость развивается на фоне сопутствующих хронических заболеваний (особенно при проблемах с сердечно-сосудистой системой и дыхательной). Здоровый человек не ощущает дискомфорта, если в пределах одной климатической среды поменялась погода.
Развитию метеозависимости способствуют:
В группе риска беременные, заядлые курильщики, люди, злоупотребляющие алкоголем и ведущие малоподвижный образ жизни, дети и подростки.
Игнорировать симптом, на первый взгляд кажущийся безобидным, нельзя, ведь не исключен риск осложнений в виде инфаркта, инсульта, кровоизлияния в мозг или ишемической атаки. В первую очередь важно разобраться с причинами, отслеживать свое самочувствие и регулярно наблюдаться у врачей.
Необходимо пересмотреть рацион питания и исключить жирную и соленую пищу. Добавить в рацион продукты, богатые калием и магнием, сезонные свежие фрукты и овощи. При перепадах погоды нельзя перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Полезно принимать ванны с травами и ароматическими маслами.
Современная фармакология предлагает широкий спектр лекарств. Для поддержки и укрепления систематически пропивают комплекс витаминов или БАДов. О целесообразности приема того или иного препарата нужно консультироваться с врачом. Все подбирается с учетом индивидуальных особенностей организма. Подобранные лекарства желательно всегда держать в домашней аптечке, чтобы успеть оперативно ими воспользоваться.
Полностью избавиться от метеочувствительности достаточно сложно, однако можно значительно снизить степень выраженности симптоматики. Первичная профилактика сводится к соблюдению режима труда и отдыха, здорового образа жизни. Заболевания желательно лечить до их трансформации в хроническую форму.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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