Метеозависимость – миф или реальность

Под метеочувствительностью следует понимать нарушение адаптации к погодным явлениям. Хоть официальная медицина и не признает такой диагноз, советуя искать причины в работе организма, многие люди уверяют, что способны предсказать погоду и без синоптиков.

Общие сведения о метеозависимости

Людей, реагирующих на колебания погодных факторов, называют метеопатами. Наибольшая восприимчивость воспринимается при перепадах атмосферного давления, геомагнитных бурях, изменении влажности и температуры воздуха. Картина проявлений метеозависимости однотипная, однако в зависимости от преобладающих симптомов принято выделять несколько основных типов патологии:

мозговая (головокружение и шум в голове);

сердечная (одышка, дискомфорт в области сердца);

смешанная (одновременно проявляются и сердечные сбои, и тяжесть в голове);

невротическая (повышенная тревожность и раздражительность);

неопределенная (общее недомогание).

Метеочувствительные люди на первичный прием приходят к терапевту. При необходимости он перенаправит к более узкому специалисту: неврологу, кардиологу, ревматологу или неврологу.

Почему наступает подобное состояние?

Наблюдения показывают, что метеозависимость развивается на фоне сопутствующих хронических заболеваний (особенно при проблемах с сердечно-сосудистой системой и дыхательной). Здоровый человек не ощущает дискомфорта, если в пределах одной климатической среды поменялась погода.

Развитию метеозависимости способствуют:

почетный возраст (у пожилых людей снижается способность адаптивных механизмов);

неуравновешенный тип нервной системы, повышенная возбудимость;

мигрень (рецепторы кожи головы становятся более восприимчивы);

нарушения сосудистой регуляции.

Согласно опросам, к метеозависимым себя относят 30 % взрослого населения.

В группе риска беременные, заядлые курильщики, люди, злоупотребляющие алкоголем и ведущие малоподвижный образ жизни, дети и подростки.

Чем лечить метеочувствительность?

Игнорировать симптом, на первый взгляд кажущийся безобидным, нельзя, ведь не исключен риск осложнений в виде инфаркта, инсульта, кровоизлияния в мозг или ишемической атаки. В первую очередь важно разобраться с причинами, отслеживать свое самочувствие и регулярно наблюдаться у врачей.

Необходимо пересмотреть рацион питания и исключить жирную и соленую пищу. Добавить в рацион продукты, богатые калием и магнием, сезонные свежие фрукты и овощи. При перепадах погоды нельзя перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Полезно принимать ванны с травами и ароматическими маслами.

Современная фармакология предлагает широкий спектр лекарств. Для поддержки и укрепления систематически пропивают комплекс витаминов или БАДов. О целесообразности приема того или иного препарата нужно консультироваться с врачом. Все подбирается с учетом индивидуальных особенностей организма. Подобранные лекарства желательно всегда держать в домашней аптечке, чтобы успеть оперативно ими воспользоваться.

Полностью избавиться от метеочувствительности достаточно сложно, однако можно значительно снизить степень выраженности симптоматики. Первичная профилактика сводится к соблюдению режима труда и отдыха, здорового образа жизни. Заболевания желательно лечить до их трансформации в хроническую форму.