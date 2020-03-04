«Когда приходит гениальная идея ― оставьте ее на месяц-два. Охладиться»

― У нас в бизнес-модель заложена франчайзинговая сеть, и к нам приходит много начинающих молодых предпринимателей с горящими глазами, которые очень хотят инвестировать деньги. Каждый из них легко может примерить на себя то, что у нас написано на сайте: прибыль от 450 тысяч рублей в месяц, в среднем. Еще и не начав бизнес они уже четко понимают, как будут тратить эти деньги и как изменится их жизнь в лучшую сторону. Но мало кто понимает, что для этого нужно будет делать. Например, не задумывается о том, что у него не будет выходных. От слова СОВСЕМ!

Одни из моих личных граблей, не реализовавшиеся, слава богу, до конца, связаны с рождением новой идеи. Я хотел открыть новое направление ― сеть маленьких автосервисов на парковках торговых центров. Мы даже начали тратить деньги на маркетинг, концепцию, бренд-бук. Вовремя остановились, потому что осознали: законодательство меняется и запрещает временные сооружения, то есть наши здания просто снесут. Когда приходит гениальная идея, которая в голове уже реализована, принесла прибыль — и вы ее уже потратили: оставьте ее на месяц-два, охладейте и потом проанализируйте на трезвую голову.

Мой личный управленческий факап был в том, что 4 года назад, когда мы начали активное развитие сети, на франшизу пошел большой спрос, к нам стали прибегать инвесторы с большими деньгами, и мы соглашались работать со всеми. Мы верили, что каждому сможем помочь построить успешный бизнес. Со временем осознали, что это невозможно — и сейчас стараемся больше отговаривать соискателей заниматься бизнесом. Мы не пускаем в партнеры тех ребят, у которых нет предпринимательского и управленческого опыта, кто вообще не работал в этой сфере. Из этого факапа нам пришлось в антикризисном управлении вытаскивать партнеров, вкладывать в них деньги и помогать продать бизнес.

Подготовлено по материалам выступления на февральском заседании «Клуба директоров»

Следующее заседание «Клуба Директоров» 26 марта 2020 года. Тема: «Личный бренд руководителя и бренд компании»

Фото: Юлия Данилова