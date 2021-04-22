Новосибирский минпромторг готовит продовольственную карту области

— Мы завершаем подготовку продовольственной карты Новосибирской области. На онлайн-портале будет размещена информация о фермерах региона, о том, что они производят. Речь идет о небольших хозяйствах, так как крупные предприятия вполне могут себя сами рекламировать, — отметил на IV Международном форуме HoReCa Сибири замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин.

Проект по цифровизации фермеров пока работает в тестовом формате, но к июню ведомство планирует начать продвижение этой платформы.

— На продовольственной карте можно будет найти информацию где купить баранину, другие сельхозпродукты, — добавил Останин.

— Органы власти должны собрать минсельхоз, рестораторов, турагентов, фермеров сесть за стол и попробовать соединить все составляющие организации процесса питания гостей. Рестораторы не всегда знают, что производят в регионе, а фермеры неторговые люди, они заняты в полях и им сложно идти договариваться с рестораном, — пояснил Бухаров. — Нужно четко прописать, что могут предоставить HoReCa местные фермеры, что потребкооперация с дикоросами и т.д. Это даст возможность рестораторам получить хорошие продукты.

Напомним, на круглом столе форума президент ФРиО России, эксперт в области гостеприимства при правительстве РФ Игорь Бухаров посоветовал новосибирским властям и рестораторам подумать о включении в меню блюд сибирской кухни, а также использовании продукции местных фермеров.