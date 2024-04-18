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Комплексы фотовидеофиксации ПДД будут производить в Новосибирске

  • 18/04/2024, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Комплексы фотовидеофиксации ПДД будут производить в Новосибирске
Инвесторы намерены вложить в создание предприятия 0,5 млрд рублей.

Проект по созданию в Новосибирске завода промышленной автоматики «Рекорд» инициировали 4 компании из Новосибирской области и Алтайского края.

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— С 2021 года команда инженеров и разработчиков реализовывала проекты по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, разрабатывала программное обеспечение для данных комплексов. Разработанные решения успешно внедряются, в том числе бюджетными учреждениями в Новосибирске, — рассказал на инвестсовете в правительстве Новосибирской области коммерческий директор ООО «Завод промышленной автоматики «Рекорд» Роман Залевский.

В 2024 году, по его словам, партнеры создали ООО «Завод промышленной автоматики «Рекорд» для реализации перспективных инновационных разработок в сфере аппаратно-программных комплексов.

— В рамках реализации инвестпроекта мы планируем построить предприятие площадью 3,6 тысячи квадратных метров для выпуска инновационной продукции, — пояснил Роман Залевский. — Площадь участка, необходимого для реализации проекта, — 16 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций — около 500 млн рублей, из них 382 млн составят капитальные вложения, 68 млн — оборудование.

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Предприятие инвесторы намерены разместить в Барышевском сельсовете. На новом производстве планируется выпускать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, оптические системы проекции дорожной разметки, автоматизированные пункты наблюдения за уровнем загрязнения воздуха, детекторы для мониторинга транспортных потоков с системой интеллектуального управления светофорами, автоматизированные системы дистанционного тепловизионного контроля, а также аграрные и дорожные автоматизированные метеостанции.

В перспективе ассортимент будет дополнен системами досмотра багажа и грузов, а также автоматическими пунктами досмотра и весового контроля.

В ходе реализации проекта планируется создать около 100 рабочих мест. Запуск завода запланирован на 2025 год. За первый год работы компания намерена произвести 194 единицы продукции, в том числе 160 комплексов фотовидеофиксации, 4 автоматизированных пункта весового и габаритного контроля и 30 единиц прочего оборудования. К 2029 году, когда завод выйдет на полную мощность, инвестор планирует выпускать в год 650 комплексов фотовидеофиксации, 16 автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля, 300 единиц прочего оборудования. Расчетная выручка в 2029 году составит 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 365 млн. До 2030 года компания планирует перечислить в консолидированный бюджет более 242 млн рублей налогов.

Как пояснил Infopro54 Роман Залевский, «Завод промышленной автоматики «Рекорд» на данный момент является единственным производителем указанного оборудования в Сибири и на Дальнем Востоке. Аналогичные производители также есть в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и в Ставрополе.

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— На сегодняшний день только в бюджете Новосибирской области ежегодно закладываются около 420 млн рублей на покупку камер фотовидеофиксации. Это не считая других аппаратно-программных комплексов. В конкурсах участвуют и производители из других регионов. Мы также планируем выходить со своей продукцией в другие субъекты федерации, — отметил Залевский. — В планах — расширение сотрудничества не только с бюджетными, но и с коммерческими структурами.

По данным Seldon.Basis, ООО ЗПА «Рекорд» имеет уставный капитал 100 тысяч рублей. Директор — Константин Кузьмин, учредитель — Александр Печатнов. Константин Кузьмин также является учредителем компании ООО «Санрайз».

Ранее редакция сообщала о том, что страховщики добиваются доступа к камерам фотовидеофиксации в Новосибирске.

Фото с сайта правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба

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Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Комплексы фотовидеофиксации ПДД будут производить в Новосибирске


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