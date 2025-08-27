Треть новосибирцев хотят перейти на фриланс в 2025 году

Сегодня около 12% новосибирцев работают на фрилансере, 8% трудятся в нескольких компаниях по совмещению. Чаще всего это специалисты в «Маркетинге, рекламе, PR» и «Искусстве, развлечениях, массмедиа» (по 34%). 21% фрилансеров — представители высшего и среднего менеджмента. 27% жителей имеют опыт перехода между наймом и фрилансом, из них 14% ушли во фриланс, а 12% вернулись.

По данным опроса HH.ru, интерес к такой работе растет. На вопрос о планах сменить формат работы в ближайший год, 31% новосибирцев ответили, что хотели бы перейти на фриланс (в 2024 году такое желание изъявили 26%). Особенно актуален такой формат работы оказался для медработников (55%), менеджеров по закупкам, сотрудников розничной торговли (по 49%), а также представителе ресторанно-гостиничного бизнеса, менеджеров по продажам и работе с клиентами (по 45%).

Возрастная группа, которая наиболее активно стремится к таким изменениям, — молодые соискатели: 18–24 лет (45%) и 25–34 года (41%). Их привлекают гибкий график (77%), возможность работать из любой точки мира (69%), корректировать уровень нагрузки (62%) и иметь неограниченный доход (52%).

С другой стороны, в ближайший год 15% новосибирцев планируют вернуться из фриланса в офис. Чаще всего это делают рабочие (26%), IT-специалисты (18%) и юристы (14%). Основные причины их решения — стабильная зарплата (80%), баланс между работой и личной жизнью благодаря четкому графику (52%), а также потребность в социальной защищенности, возможности профессионального роста и обучения внутри компании (по 45%).

