Стал известен прогноз погоды на Крещение в Новосибирске

Метеорологи дали прогноз погоды на Крещение, которое состоится 19 января в Новосибирске.

По информации от Яндекс.Погоды, день будет морозным и пасмурным. Средняя температура днём составит 23 градуса ниже нуля. Утром она опустится до -28 градусов, а к обеду немного поднимется, достигнув -23 градусов. Такая же температура сохранится вечером и ночью. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 3 метров в секунду.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждают, что ночью температура опустится до -35…-37 градусов, а в пригороде может достигнуть -39 градусов. Днём температура потеплеет до -27…-29 градусов, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2–7 м/с, осадков не ожидается.

World Weather предоставляет прогноз на 19 января следующим образом: ночью и утром температура опустится до -32…-30 градусов. Днём прогнозируется до -26 градусов, а ночью — до -23. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 1 м/с.

Стоит отметить, что аномальные морозы продлятся как минимум до 20 января.

