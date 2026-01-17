Стало известно, сколько новосибирцев планируют окунуться в прорубь на Крещение

Примерно 14% жителей Новосибирска планируют в этом году окунуться в прорубь на Крещение. Из них 9% уже имеют подобный опыт, а 5% собираются попробовать впервые. Таковы результаты социологического опроса SuperJob.

Мужчины более склонны к этой традиции: 12% заявили, что участвуют в крещенских купаниях регулярно, в то время как среди женщин таких лишь 6%.

Особенно активны молодые люди до 35 лет. 13% из них уже регулярно купаются в проруби, а еще 9% планируют сделать это впервые в этом году.

Подавляющее большинство новосибирцев (64%) признались, что никогда не участвовали в крещенских купаниях. Еще 13% когда-то практиковали, но теперь отказались. Причины разные: одни боятся заболеть после гриппа, другие не знают, где поблизости оборудованы места для купания, а третьи считают, что подобные мероприятия небезопасны для здоровья.

В 2025 году на Крещение в Новосибирске собралось 16 349 участников. Это на пять тысяч больше, чем в 2024 году. Больше всего людей пришло на пляж «Бумеранг» в Советском районе — там окунулись 5 400 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что врач из Новосибирска предупредила об опасности купания в проруби.