Замбиец работает участковым терапевтом в поликлинике Новосибирска

Эндрю Мвула родом из Южной Африки, получил образование в Новосибирском государственном медицинском университете и прекрасно владеет русским языком. В январе этого года он начал работать в Городской клинической поликлинике № 22. Пациенты высоко оценивают профессионализм молодого врача.

— Нового врача очень доброжелательно приняли, тем более он очень хорошо владеет русским языком, грамотно и красиво пишет. Он работал медбратом, пока обучался. Знает, как работать с пациентами, знаком с нашей государственной системой здравоохранения. У нас не было никаких сомнений. Мы его приняли с удовольствием, — рассказывает главный врач ГКП № 22 Любовь Евдокимова.

У Мвула есть наставник — Лариса Гуляева, заведующая терапевтическим отделением №2.

— Очень старается, осваивает все тонкости профессии участкового терапевта, это многозадачная работа, — отмечает Любовь Евдокимова.

Эндрю Мвула мечтал учиться медицине в России. После школы он подал заявление на получение образования. По договору между странами студенты из Замбии могут учиться в России бесплатно. Шесть лет Эндрю учился в НГМУ на специалитете. Возможно, он продолжит учебу в ординатуре.

— Я очень люблю общаться с людьми, хочу сначала получить опыт через общение. Потом буду выбирать специализацию. Думаю, хирургом, — поделился Эндрю Мвула.

Он прибыл в Новосибирск, не зная русского языка, и сразу же приступил к его изучению. На третьем курсе устроился медбратом в больницу №34, где проработал почти два года. Затем перешёл на работу в скорую помощь, где трудился семь месяцев. По завершении обучения Эндрю Мвула отправился домой в Замбию, а после возвращения снова начал работать в Новосибирске.

В поликлинике быстро нашел свое место. Ему нравится работать с коллегами. Пациенты иногда пробуют заговорить с ним на английском, приветствуют и спрашивают, откуда он. Эндрю отвечает им по-русски, хотя и с небольшим акцентом.

В Новосибирске у него есть друзья, в том числе земляки. Один из них — врач, другой еще учится на медика. После окончания учебы и получения опыта Эндрю хочет вернуться в Африку. В Сибири ему «очень холодно».

