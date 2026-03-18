Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Медицина Общество

Замбиец работает участковым терапевтом в поликлинике Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Африканец с детства мечтал изучать медицину в России

Эндрю Мвула родом из Южной Африки, получил образование в Новосибирском государственном медицинском университете и прекрасно владеет русским языком. В январе этого года он начал работать в Городской клинической поликлинике № 22. Пациенты высоко оценивают профессионализм молодого врача.

— Нового врача очень доброжелательно приняли, тем более он очень хорошо владеет русским языком, грамотно и красиво пишет. Он работал медбратом, пока обучался. Знает, как работать с пациентами, знаком с нашей государственной системой здравоохранения. У нас не было никаких сомнений. Мы его приняли с удовольствием, — рассказывает главный врач ГКП № 22 Любовь Евдокимова.

У Мвула есть наставник — Лариса Гуляева, заведующая терапевтическим отделением №2.

— Очень старается, осваивает все тонкости профессии участкового терапевта, это многозадачная работа, — отмечает Любовь Евдокимова.

Эндрю Мвула мечтал учиться медицине в России. После школы он подал заявление на получение образования. По договору между странами студенты из Замбии могут учиться в России бесплатно. Шесть лет Эндрю учился в НГМУ на специалитете. Возможно, он продолжит учебу в ординатуре.

— Я очень люблю общаться с людьми, хочу сначала получить опыт через общение. Потом буду выбирать специализацию. Думаю, хирургом, — поделился Эндрю Мвула.

Он прибыл в Новосибирск, не зная русского языка, и сразу же приступил к его изучению. На третьем курсе устроился медбратом в больницу №34, где проработал почти два года. Затем перешёл на работу в скорую помощь, где трудился семь месяцев. По завершении обучения Эндрю Мвула отправился домой в Замбию, а после возвращения снова начал работать в Новосибирске.

В поликлинике быстро нашел свое место. Ему нравится работать с коллегами. Пациенты иногда пробуют заговорить с ним на английском, приветствуют и спрашивают, откуда он. Эндрю отвечает им по-русски, хотя и с небольшим акцентом.

В Новосибирске у него есть друзья, в том числе земляки. Один из них — врач, другой еще учится на медика. После окончания учебы и получения опыта Эндрю хочет вернуться в Африку. В Сибири ему «очень холодно».

Ранее редакция сообщала о том, что вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки.

Источник фото: Минздрав Новосибирской области

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Медицина Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : медицина врач Африка

630
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
«Он был гораздо свободнее, чем сегодняшние архитекторы»: в Новосибирске начали отмечать 150-летие со дня рождения Андрея Крячкова

Автор: Мария Гарифуллина

2026 год в Новосибирске объявлен годом Андрея Дмитриевича Крячкова. 6 декабря исполнится 150 лет со дня рождения выдающегося сибирского архитектора. По его проектам в городе построено около тридцати зданий, многие из которых стали визитными карточками Новосибирска.

В преддверии юбилейных мероприятий, которые будут идти в течение всего года, Infopro54 поговорил с кандидатом архитектуры Анной Наволоцкой о феномене Крячкова. Разговор получился не о биографии зодчего, не об архитектурных стилях, а о природе таланта, об утраченной свободе и о том, почему в современной архитектуре нет фигур сопоставимого масштаба.

Читать полностью

Новосибирская область вошла в число лидеров Сибири по числу лесных беспилотников

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в число первых регионов Сибирского федерального округа, полностью заключивших контракты на авиационный мониторинг лесных пожаров в предстоящем сезоне. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько. По его словам, всего в Сибири планируется заключить 90 таких контрактов на привлечение воздушных судов.

Кроме того, регион входит в тройку лидеров округа по оснащению специализированных учреждений беспилотной техникой. На сегодняшний день в распоряжении новосибирских служб находится 57 беспилотных авиационных систем отечественного производства, большинство из которых — квадрокоптеры. Все они включены в сводные планы тушения и будут задействованы для мониторинга уже в предстоящем сезоне.

Читать полностью

Все марки бензина подорожали в феврале в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в феврале, по сравнению с январем, произошло повышение цен на все виды бензина, а также на компримированный природный газ, дизельное топливо и газ для автомобилей. Эту информацию предоставил Новосибирскстат.

Больше всего в цене вырос компримированный природный газ — на 2,4%. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 — на 0,8%, АИ-98 и выше — на 0,4%. Дизельное и газовое моторное топливо стали дороже на 0,3%.

Читать полностью

Бизнес экономит на комиссиях: ритейл Новосибирска предлагает покупателям скидки за расчеты по СБП

Автор: Юлия Данилова

Ритейл в Новосибирске начал стимулировать покупателей рублем к оплате по Системе быстрых платежей (СБП). Бонусы за расчеты по СБП предлагают как в продуктовых магазинах, так и в крупных торговых центрах. Скидка за оплату составляет от 300 рублей, а также бонусы от определенной суммы в чеке.

Кроме того, в некоторых магазинах можно найти предложения по оплате покупок в рассрочку.

Читать полностью

Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Автор: Юлия Данилова

С 17 марта ограничительные мероприятия по бешенству введены на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района. Очаг выявлен в личном подсобном хозяйстве.

Также с 17 марта очаг бешенства выявлен на территории рабочего поселка Колывань. Карантин введен в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, говорится в распоряжении губернатора области.

Читать полностью

«Изъятия скота производились»: новосибирская ветслужба рассказала о работе крупных хозяйств в режиме карантина

Автор: Мария Гарифуллина

Ветеринарное управление Новосибирской области ответило на вопросы о работе крупных животноводческих комплексов, находящихся в настоящее время в карантинных зонах из-за пастереллеза и бешенства. Сведения о количестве таких предприятий и их названия официально не публикуются. Infopro54 рассказывает, что известно на сегодняшний день.

Животноводческие комплексы, которые в последние два месяца так или иначе затронула проблема, делятся на две категории. Первая — это те хозяйства, где крупный рогатый скот изымали и уничтожали. Вторая — те, которых изъятия не коснулись, но карантин сказался на режиме их работы. Вот что о первой категории говорят в правительстве региона:

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Город Культура Общество

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Выгода на новостройки!

Бизнес Власть

Власть Общество

Бизнес Власть

Медицина Общество

Бизнес Власть

Бизнес Власть

Авто

Бизнес Финансы

Авто Общество

Бизнес Общество

Власть Общество

Бизнес Общество

Бизнес Право&Порядок

Бизнес Промышленность Технологии

Власть

Бизнес Недвижимость Общество

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Бизнес Власть Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности