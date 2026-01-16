Поиск здесь...
Врач из Новосибирска предупредила об опасности купания в проруби

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Эксперт назвала основные риски

19 января православные празднуют Крещение, и многие окунаются в ледяную воду. Оксана Герасименко, главный врач ГБУЗ НСО «НОКГВВ № 3», рассказала о возможных рисках для здоровья при таком погружении.

Эксперт отметила, что погружение в прорубь — это сильный стресс для организма, особенно для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. При проблемах с сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системами или почками такая нагрузка может привести к декомпенсации, то есть нарушению работы органов.

— Проще говоря, болезнь, которая находилась под контролем, может внезапно обостриться и перейти в опасную стадию, когда внутренних ресурсов организма уже не хватает для борьбы с ней, — пояснила врач изданию Горсайт.

Эксперт перечислила ключевые риски, возникающие при контакте с ледяной водой:

  • Резкое погружение вызывает спазм периферических сосудов, что приводит к скачку артериального давления. У людей с гипертонией это может вызвать гипертонический криз. У пациентов с ишемической болезнью сердца — приступ стенокардии или инфаркт миокарда.
  • Холод вызывает выброс адреналина и кортизола, что нарушает углеводный обмен. Это особенно опасно для людей с сахарным диабетом.
  • Резкое переохлаждение может вызвать обострение хронических заболеваний, таких как ХОБЛ, бронхиальная астма или болезни почек. Это происходит из-за ослабления местной защиты дыхательных путей и общего стресса, который испытывает организм.

— Если у вас есть диагноз, связанный с хроническими неинфекционными заболеваниями, погружение в прорубь вам категорически противопоказано. Единоразовое купание не заменяет систематического закаливания — оно создаёт избыточную нагрузку, способную привести к серьёзным, а иногда и необратимым последствиям для здоровья, — заключила Герасименко.

Напомним, в этом году в Новосибирске можно будет окунуться в купель в четырех местах:

  • На пляже «Бумеранг» по адресу Софийская, 15
  • В микрорайоне «Европейский берег»
  • В микрорайоне «Затон» по адресу Заобская, 97
  • На озере «Жемчужина Сибири»

На озере «Спартак» купель в этом году открывать запретили.

Ранее редакция сообщала о том, что лишь 17% новосибирцев планируют окунуться в прорубь на Крещение.

Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирск

