В Новосибирской области на Крещение в прорубь окунулись более восьми тысяч человек

Спасатели МАСС сообщили, что в Новосибирске в купели за 19 декабря окунулись 6230 человек. В городе работали четыре иордани. Две из них, на пляже «Бумеранг» и в микрорайоне «Европейский берег», закрылись только в полночь. На полчаса раньше, в 21:30, прекратила работу в Затоне. Купель на озере «Жемчужина Сибири» закрылась в 22:00.

По данным МАСС, в купели на «Жемчужине Сибири» окунулись 1850 человек; в Затоне — 1420 человек; на Софийской — 1700 человек; рядом с «Европейским берегом» — 1260 человек.

В местах массовых купаний не произошло никаких инцидентов. После закрытия купелей их засыпали и оградили сигнальной лентой, пояснили спасатели.

В целом по области обряд омовения провели 8 497 человек.

В 2025 году на крещенские купания в Новосибирске пришло 16 349 человек. Это на пять тысяч больше, чем в 2024 году. Самым популярным местом стала купель на пляже «Бумеранг» в Советском районе, где окунулись 5 400 людей. В целом по области обряд омовения прошли 30 тысяч верующих.

Ранее редакция сообщала о том, что в ледяную воду на Крещение уже окунулись более 17 000 новосибирцев в 2025 году.