Медицина

Новосибирский психотерапевт раскрыла причины переедания

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Люди с ожирением часто сталкиваются с психологическими трудностями, включая депрессию и низкую самооценку

В Новосибирской области стартовала неделя профилактики неинфекционных болезней. Хронические заболевания могут поражать почти все системы организма. Среди них — болезни сердца и сосудов, рак, проблемы с дыханием и диабет.

Такие болезни чаще всего связаны с устранимыми факторами риска. Среди них – курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем. Не менее важны гипертония, высокий уровень холестерина и ожирение.

Бороться с ожирением легче, когда понимаешь его природу. Эта проблема затрагивает миллионы людей по всему миру. Ожирение возникает из-за множества факторов: неправильного питания, малоподвижного образа жизни и генетической предрасположенности. Оно может привести к серьёзным последствиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Люди с ожирением часто сталкиваются с психологическими трудностями, включая депрессию и низкую самооценку.

Врач-психотерапевт Ирина Юдкина объяснила, почему люди с лишним весом едят больше, чем нужно их организму. Эксперт отметила, что люди с ожирением ищут счастье в еде, а не в жизни. Каждое утро они думают о том, как сделать день вкуснее, что приготовить на завтрак и какие лакомства их ждут.

Специалист советует изменить этот подход и искать радость в других вещах. Подумайте о маленьких радостях, которые способны сделать вас счастливее.

— Можно составить некий план счастья на день, включающий приятные мелочи, которые будут приносить вам счастливые моменты. Это может быть прогулка в парке или работа, которая приносит удовольствие. Даже занятия любимым хобби всего 10–15 минут в день могут улучшить настроение, — посоветовала психотерапевт в комментарии Горсайту.

Юдкина подчеркнула, что лучший способ почувствовать себя счастливым — сделать приятное другому человеку.

— Пусть это будут небольшие подарки, минуты внимания или заботы о близких. Главное, искать радость в жизни, а не в еде. Это не только улучшит ваше настроение, но и поможет снизить вес, — подчеркнула специалист.

Важно изменить парадигму мышления и сфокусироваться на том, как сделать каждый день более приятным.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области к врачам обратился подросток весом 228 килограммов.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

