В МКУ «Ритуальные услуги» Новосибирска новый директор

В МКУ «Ритуальные услуги» Новосибирска сменился директор. С 13 октября эту должность занимает Захар Жевлаков, сообщает Rusprofile.

Ранее он не руководил муниципальными или коммерческими предприятиями. В Межмуниципальном отделе МВД России «Искитимский» его полный тёзка возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

До Жевлакова директором МКУ «Ритуальные услуги» был Андрей Сивков, который проработал на этой должности три месяца.

МКУ «Ритуальные услуги» создано мэрией Новосибирска в 2005 году, занимается управлением городскими кладбищами. Его учредители — департамент земельных и имущественных отношений и департамент потребительского рынка мэрии Новосибирска. За время своей работы предприятие заключило более 1100 государственных контрактов на общую сумму 849 миллионов рублей.

