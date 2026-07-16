Застройщику в Новосибирске грозит до двух лет за брошенный башенный кран

Дознаватель ГУФССП России по Новосибирской области инициировал проверку и уголовное дело против директора строительной компании за злостное неисполнение судебного решения о демонтаже башенного крана на строящемся объекте.

В ходе проверки выявлены 17 нарушений: отсутствие договора с аварийно-спасательными службами, свободный доступ посторонних на объект, неисправность рельсовых путей и отсутствие их обслуживания. Несмотря на предписания, нарушения не были устранены, и суд обязал компанию демонтировать кран в течение 30 дней.

Исполнительный лист был передан приставам, которые предупредили директора о последствиях. Однако кран не демонтировали, и компания дважды оштрафована на 80 тысяч рублей.

Директор проигнорировал решение суда, и пристав предупредил его об уголовной ответственности. Директор продолжил уклоняться, и пристав составил рапорт о преступлении. Сейчас проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.

Напомним, в строительных организациях Новосибирской области (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец 2025 года было 110 башенных строительных кранов. Из них у 43,6% истек срок службы. Об этом говорится в аналитическом докладе Новосибирскстата.

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