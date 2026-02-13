Подросток-москвич получил предложение стать директором лифтового завода

На выставке «Сибирская Строительная Неделя» произошло неординарное событие: компания, входящая в новосибирскую бизнес-группу, и специализирующаяся на производстве лифтового оборудования, пригласила 11-летнего москвича Александра Бессмертного занять должность генерального директора. Это произошло в рамках XI Международной выставки, где также были представлены новейшие строительные технологии.

Александр привлек внимание руководства компании благодаря активному участию в проекте «Я — строитель будущего» и вдохновляющей речи на форуме выставки. Он рассказал о своих мечтах и планах по развитию строительной и лифтовой индустрии, а также выразил желание стать директором лифтового завода.

Руководство компании поддержало молодого энтузиаста, предложив ему официальное соглашение о будущей должности гендиректора. Подросток сможет занять этот пост, если получит профильное образование и будет готов посвятить себя развитию бизнеса.

— Приятно видеть энергию, задор, глубокую заинтересованность и стремление молодого поколения – внести свой вклад в развитие отрасли. Со своей стороны, мы готовы видеть Александра в своей команде и оказать ему всестороннюю поддержку в его начинании, — отметил Анатолий Опрышко, Генеральный директор SKY LIFT, подписавший соглашение.

