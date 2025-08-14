Замминистра культуры стала директором Новосибирского музыкального театра

Новым директором Новосибирского музыкального театра стала Ирина Рудковская. Ранее она занимала пост заместителя министра культуры региона. Эту информацию распространила пресс-служба правительства области.

Ирина Рудковская много лет трудилась в новосибирских медиа. Она руководила радиостанциями холдинга «ГТРК Новосибирск», а с 2013 по 2019 годы возглавляла региональное движение «Бессмертный полк». Около года назад её назначили заместителем министра культуры Новосибирской области.

— В рамках своей деятельности на посту заместителя министра она курировала работу государственных и муниципальных театров, музеев, образовательных организаций, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, — отметили в правительстве региона.

Руководила развитием креативных индустрий, включая кинопроизводство.

В конце 2024 года из Новосибирского музыкального театра ушел директор Леонид Кипнис. Он возглавлял театр почти три десятилетия.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-замммэра Новосибирска Анна Терешкова возглавила Новосибирскую филармонию.