Все платежи через СБП, QR-коды и «Мир» будут отслеживаться Росфинмониторингом

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий Росфинмониторингу право на получение информации о денежных переводах, совершённых через Систему быстрых платежей (СБП), с помощью карт «Мир» и единого QR-кода (УПК). Изменения вносятся в «антиотмывочный» закон и вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Согласно документу, оператор этих платёжных сервисов — Национальная система платёжных карт (НСПК, принадлежит ЦБ РФ) — обязана бесплатно предоставлять финансовой разведке данные о транзакциях. Взаимодействие сторон, включая передачу сведений через защищённый личный кабинет, будет регулироваться отдельным соглашением, согласованным с Банком России. При этом НСПК не вправе разглашать сам факт передачи информации.
Цель нововведения — ликвидировать существующий пробел в мониторинге. До сих пор Росфинмониторинг запрашивал данные о подобных операциях напрямую у банков, что создавало для них значительную нагрузку из-за большого количества «веерных» запросов. Централизация потока информации через НСПК, как отмечается, снизит административное давление на кредитные организации.
В пояснительных материалах подчёркивается, что мера направлена на повышение эффективности борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Однако эксперты высказывают опасения, что автоматизация процесса может привести к увеличению числа блокировок переводов по формальным или техническим причинам.
Ранее редакция сообщала, что банки начнут проверять переводы новосибирцев самому себе с 1 января 2026 года.
Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова
