С 1 сентября билеты на электрички можно вернуть онлайн, но не в Новосибирске

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в федеральные правила перевозок пассажиров на пригородном транспорте. В ряде СМИ появилась информация, что теперь билеты на электрички можно будет вернуть онлайн. Однако это касается не всех поездов.

Как пояснили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», нововведение распространяется исключительно на пригородные поезда с нумерованными местами (указанием мест в вагоне). В Западной Сибири такие составы курсируют только на территории Алтайского края — это экспрессы из Барнаула в Бийск, Рубцовск и Славгород.

Для обычных пригородных электричек Новосибирской области, где места не нумеруются, правила остаются прежними. Вернуть стоимость проездного документа пассажир может только в случае отмены рейса или задержки поезда более чем на час. При этом процедура возврата осуществляется исключительно при личном обращении в железнодорожную кассу. Дистанционный возврат через интернет для таких билетов не предусмотрен.

Ранее редакция сообщала о том, что три железнодорожные станции Новосибирской области включили в программу цифровизации.