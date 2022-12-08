«Крупнейший заговор в истории» раскрыли в Германии

Вчера немецкая полиция устроила облаву на правых экстремистов, которые якобы планировали насильственный госпереворот в Германии. Примерно такими красочными заголовками пестрили местные СМИ, называя произошедшее крупнейшей антитеррористической операцией в истории страны.

Речь идет о «Гражданах рейха» — националистическом движении, не признающем легитимность существования ФРГ.

В спецоперации по задержанию и разоблачению несостоявшихся путчистов были задействованы три тысячи силовиков. Обыски прошли более, чем в 130 домах и квартирах. Германские спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых, передают средства массовой информации.

Операция стала одной из самых масштабных в истории. По информации Генпрокуратуры, задержания происходили в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Саксония, Нижняя Саксония, Тюрингия, а также в городах Кицбюэль в Австрии и Перуджа в Италии. В ведомстве уточнили, что подозреваемые создали совет с подобными правительственным структурами и его военное крыло, они занимались вербовкой в свои ряды новых сторонников, прежде всего в бундесвере и полиции.

Подозреваемые в попытке государственного переворота планировали штурмовать бундестаг.

Какое место в иерархии заговорщиков занимала гражданка России – некая 39-летняя Виталия Б., спутница князя Генриха ХIII, не известно. Генпрокуратура утверждает, что она пыталась выйти на контакт с российскими представителями, с целью получить какую-то поддержку извне, но ответной заинтересованности не возникло.

— К настоящему времени Посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела. Направляем запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего, — заявили в посольстве РФ.

А также добавили, что, если Виталия Б. обратится за помощью, то ей будет оказана консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий.

Фото: pexels.com —Alex Tim