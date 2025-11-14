Рекламодателям

Жителя Новосибирска арестовали на пять суток за экстремистскую надпись на стене

  • 14/11/2025, 17:30
Автор: Мария Гарифуллина
Жителя Новосибирска арестовали на пять суток за экстремистскую надпись на стене
Об этой надписи в полицию сообщили жильцы дома

Житель Новосибирска был арестован на пять суток за экстремистскую надпись, сделанную в подъезде общежития. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд города 13 ноября 2025 года после рассмотрения административного дела.

Как установил суд, 10 ноября 2025 года новосибирец Олег Ж. нанес на стену лестничной площадки четвертого этажа общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев текст, содержащий лозунг, включенный в перечень символики экстремистских организаций. Жители дома сообщили об этом в районный отдел полиции. Правоохранительные органы установили личность нарушителя, составили в отношении него протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ и передали материалы дела в суд.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и заявил, что впредь не будет совершать подобных правонарушений, хотя не смог внятно объяснить мотивы своего поведения. При этом ранее, в беседе с сотрудниками полиции, он пояснил свой поступок «желанием сообщить соседям о своем мнении относительно СВО, в связи с проживанием в городе Одессе родственников», сообщается на официальной странице районных судов Новосибирска и Новосибирской области.

Суд, исследовав материалы дела и заслушав участников процесса, пришел к выводу о виновности обвиняемого в публичной демонстрации символики экстремистской организации. Действия нарушителя были квалифицированы как противоречащие Федеральному закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», который запрещает использование нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о жертвах войны.

В качестве наказания суд назначил административный арест сроком на пять суток.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска попал под уголовную статью после оправдания теракта в Рязани. В другой истории экстремист добавил себе срок, находясь за решеткой.

Фото Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экстремизм запрещенная символика


