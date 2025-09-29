Рекламодателям

Урок не вынес: попавший за решётку экстремист добавил себе срок в новосибирской колонии

  • 29/09/2025, 13:15
Автор: Ольга Кирсанова
Урок не вынес: попавший за решётку экстремист добавил себе срок в новосибирской колонии
В местах лишения свободы осужденный продолжил продвигать запрещённую в России АУЕ*

Обладатель нешуточного уголовного срока за организацию деятельности экстремистской организации решил продолжить свою противоправную деятельность, находясь за решёткой.

По данным следствия,  29-летний новосибирец, приговорённый в 2023 году Первомайским районным судом к 4,5 годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистской организации, публично демонстрировал среди осуждённых ИК № 8 атрибутику «АУЕ*».

Его действия жёстко пресекли сотрудники новосибирского УФСБ совместно с ГУФСИН региона.

— В отношении фигуранта Следственным комитетом возбуждено уголовное по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций», — сообщила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

За нездоровую «преданность» экстремизму осуждённый рискует продлить «командировку» в местах лишения свободы ещё на 4 года.

Ранее обитатель новосибирской колонии рассказал о том, как стал экстремистом, чем для него обернулась любовь к АУЕ* и как последствия его выбора ударили по всей его семье.

*Признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Фото предоставлено УФСБ РФ по Новосибирской области

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экстремизм ФСБ пропаганда АУЕ* осужденый


