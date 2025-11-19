Рекламодателям

В Госдуме России деструктивный контент хотят приравняют к экстремистскому

  • 19/11/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
В России деструктивный контент хотят приравняют к экстремистскому
Ключевой нюанс новации — какая информация получит такой статус

В нижней палате российского парламента обсуждается идея приравнять деструктивный контент к экстремистскому. Андрей Свинцов, глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи, считает, что страна должна стать лидером в борьбе с грязным, фейковым и ботовым контентом в интернете.

Он сообщил в интервью газете «Известия», что инициатива находится в стадии доработки и обсуждается в Госдуме как часть поправок к закону «Об информации». По словам Андрея Свинцова, сейчас совместно с экспертами, включая ученых и блогеров, идет работа над точными формулировками нового проекта.

По данным издания, «деструктивный контент» включает материалы, способные негативно воздействовать на психику человека или вызвать неприемлемое поведение. Приравнивание такого контента к экстремистскому приведет к его блокировке Роскомнадзором, принудительному удалению материалов, закрытию ресурсов и аккаунтов. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность, особенно в случае серьезных нарушений.

Судя по комментариям в соцсетях, пользователи считают, что принятие такого законопроекта может привести к бесконтрольным и необъяснимым блокировкам абсолютно любой информации, которую кто-то посчитает деструктивным контентом. В качестве примера они приводят ситуацию с размещением материалов на крупнейшей в России онлайн-платформе для просмотра и создания контента — Дзен. Комментаторы пишут, что платформа постоянно меняет алгоритмы и блокировка материалов происходит по субъективным признакам, объясняется абстрактными расплывчатыми правилами. В социальных сетях ситуация с размещением контента пока более лояльная. Что касается СМИ, то они уже жестко ограничены законодательством.

Что касается фейкового контента, то в сентябре 2025 года, по данным медиахолдинга Rambler&Co, наибольшая концентрация ложной информации была в соцсетях (37%) и мессенджерах (24%). Каждый пятый опрошенный (20%) встречал фейки в федеральных онлайн-СМИ, а 13% — на телевидении. На долю нишевых интернет-ресурсов пришлось всего 6%. Для сравнения: два года назад соцсети называли чаще (44%), тогда как мессенджеры упоминали реже (20%), писал РБК.

Что касается ботового контента, то здесь ситуация еще хуже. По данным ряда исследований, к середине 2025 года около 74% новой контентной продукции в интернете создавалось с помощью искусственного интеллекта или ботов. К концу года, согласно прогнозам, доля AI-сгенерированного контента может превысить 90%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский политолог Хамидуллин разъяснил закон о штрафах за поиск информации об экстремизме.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

Рубрики : Право&Порядок Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : экстремизм Госдума


