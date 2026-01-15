Поиск здесь...
В Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Он повышает вероятность рождения у пары здорового ребенка без скрытых аномалий

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН создали новую методику генетического анализа эмбрионов. Она позволяет точнее отбирать эмбрионы для процедуры ЭКО. Метод основан на технологии Hi-C, которая изучает пространственную организацию ДНК и выявляет хромосомные перестройки.

При ЭКО сегодня часто проверяют эмбрионы на изменения в числе хромосом или их крупных частей. Но такие методы не выявляют перестройки, при которых участки разных хромосом меняются местами, не влияя на общее количество ДНК. Перенос таких эмбрионов может привести к рождению здорового ребенка, но в будущем у него сохранится риск серьезных репродуктивных проблем.

— Существующие методы в первую очередь нацелены на выявление изменения числа копий хромосом. Мы же можем дополнительно детектировать сбалансированные транслокации – ситуации, когда количество ДНК сохраняется, но меняется расположение отдельных участков, — объяснила одна из авторов работы, аспирантка ИЦиГ СО РАН Яна Степанчук.

Новосибирская методика решает важную проблему: для анализа не нужен идеальный контрольный образец без мутаций, который в репродуктологии недоступен, так как такие эмбрионы используются для переноса. Разработанный учеными алгоритм искусственного интеллекта сравнивает данные внутри одного образца, выявляя скрытые аномалии.

— Совместно с исследователями из AIRI и при поддержке фонда Blue Sky Research был разработан алгоритм GENOTECTOR, который анализирует данные внутри одного образца, сравнивая различные участки генома между собой. Наш метод работает существенно лучше стандартных инструментов, применяемых без контрольного образца, и даже немного превосходит подходы с усредненным контролем, — подчеркивает исследователь.

Разработку уже проверили в рамках многоцентрового исследования с участием клиник ЭКО. Анализировали эмбрионы, от которых отказались при стандартной процедуре, с согласия их родителей. Результаты сравнивали с данными традиционных тестов.

Авторы полагают, что в будущем метод может стать более информативной заменой традиционному генетическому тестированию. В некоторых случаях он позволяет не только точнее выбрать эмбрион, но и обнаружить скрытую причину многолетних проблем с зачатием у пары.

Сейчас исследование находится на этапе proof of principle — это предварительная стадия, где важно продемонстрировать научную и техническую осуществимость идеи. Далее идет расширение выборки, сертифицирование метода и создание коммерческого диагностического набора. Для внедрения в клинику нужны партнеры — клиники или компании, готовые участвовать в разработке и сертификации продукта.

Ранее редакция сообщала о том, что генетическое тестирование для будущих родителей предложили включить в ОМС. 

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Стационар в детском реабилитационном центре под Новосибирском откроют в 2027 году

Автор: Юлия Данилова

Строительная готовность стационара Федерального детского реабилитационного центра в Новосибирске составляет 60%. Об этом сообщила пресс-служба ППК «Единый заказчик». Полностью завершены работы по остеклению здания, подходят к концу фасадные работы. На объекте идет установка внутренних помещений и их отделка, устройство инженерных сетей.

— Завершить строительство здания планируется до конца 2027 года, — сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Читать полностью

В Новосибирске резко выросли продажи лекарств от простуды

Автор: Юлия Данилова

Категория «Простуда и грипп» стала безусловным драйвером продаж на аптечном рынке Новосибирской области в декабре. Продажи в рублях выросли почти на 78% к ноябрю, констатировали аналитики сервиса «Индекс Megapteka.ru». Средняя цена покупки составила 415 рублей.

— После слабого ноября рынок вошёл в полноценную зимнюю фазу: декабрь стал пиковым месяцем по спросу на противовирусные, симптоматические и сопутствующие препараты, — отмечает эксперт-провизор Наталья Долгих.

Читать полностью

Обстоятельства гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка изучают следователи

Автор: Оксана Мочалова

В Новокузнецке начата масштабная проверка после сообщений о гибели новорожденных в городском родильном доме № 1. По данным источников в правоохранительных органах и региональном министерстве здравоохранения, за короткий промежуток времени там скончались девять младенцев.

Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту возможной халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи изучают причины и обстоятельства произошедшего. Параллельно проверку проводит прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Надзорные ведомства оценивают соблюдение в учреждении законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемиологических норм и защиты прав несовершеннолетних.

Читать полностью

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области утвердило региональную программу расширенного неонатального скрининга на 2026–2030 годы. Ее ключевой задачей является достижение показателя младенческой смертности к 2030 году до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми. Для этого не менее 95% новорожденных в области должны обследоваться на врожденные и наследственные заболевания. Младенцы с выявленными заболеваниями будут поставлены на диспансерное наблюдение для получения патогенетической терапии лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, подчеркивается в программе.

В рамках скрининга с 2020 по 2024 годы наиболее часто встречаемым заболеванием, которое выявлялось у новорожденных в регионе, является врожденный гипотиреоз — 37 пациентов. За указанный период также выявлены 24 младенца с фенилкетонурией, 18 — с адреногенитальным синдромом, 4 — с муковисцидозом, 5 — с галактоземией.

Читать полностью

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Автор: Юлия Данилова

В Госдуме обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

— Планируется включить этот тест в систему ОМС. Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания, — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Читать полностью

Вакцинация от вируса папилломы человека будет бесплатной в Новосибирске

В 2026 году планируется разработать все законодательные изменения для включения вакцины от ВПЧ в календарь профилактических прививок. А уже в 2027 году прививки станут бесплатными для новосибирцев, как и для всех россиян. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

—  Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации, — заявил парламентарий ТАСС.

Читать полностью
