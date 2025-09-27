Новосибирские ученые нашли соединения, нормализующие кровь при химиотерапии

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН нашли вещества, которые усиливают действие химиотерапии при некоторых формах рака и восстанавливают состав крови. Об этом рассказала Александра Захаренко, старший научный сотрудник лаборатории биоорганической химии ферментов, на форуме биотехнологий OpenBio-2025 в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Она сообщила, что эти вещества — производные усниновой кислоты и кумарина.

— Мы показали возможность снизить концентрацию (препарата для химиотерапии — ИФ) в 10 раз для достижения такого же эффекта, пока только in vitro (в пробирке — ИФ), планируем эксперименты in vivo (на живых организмах — ИФ), — сказала она изданию «Интерфакс» в кулуарах.

По словам Захаренко, эти соединения нетоксичны и подавляют активность фермента tdp1. Он связан с несколькими видами рака. Кроме того, соединения нормализуют кроветворение, но почему это происходит, пока неизвестно.

Их вводят параллельно с химиопрепаратом.

— Мы берем мышей, прививаем им опухоль, и на 4-й день начинаем их лечить, и видим конечный результат: формула крови, по крайней мере, эритроциты и лейкоциты (приходят к нормальным показателям), — отметила Захаренко.

По ее словам, результаты требуют дальнейшего изучения, но имеют потенциал для клинического применения. Гемотоксичность — один из побочных эффектов химиопрепаратов, которые блокируют топоизомеразу (фермент, необходимый для репликации ДНК).

— Это колоректальный рак, женские разнообразные раки, какие-то из опухолей легких, — сказала она.

Ранее редакция сообщала о том, что российские ученые призывают не бояться использовать новые разработки для лечения рака.