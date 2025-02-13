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Квартиры у Бугринской рощи с видом на Обь — жемчужина левобережья

  • 13/02/2025, 12:05
Квартиры у Бугринской рощи с видом на Обь — жемчужина левобережья
Жилье недалеко от воды, с видом на реку может стать не только личным оазисом, но и выгодной инвестицией — видовые квартиры всегда пользуются повышенным спросом и стоят дороже

Красивый рассвет или яркий закат — «Расцветай на Бугринской роще» дает десятки поводов обратить внимание на видовые характеристики новостройки.

Река всегда является основной доминантой развития городского пространства, поэтому к квартирам с видом на воду всегда повышенный интерес.

— Число таких вариантов на рынке всегда ограничено, так как в любом мегаполисе участков под застройку вблизи береговой линии немного, тем более в экологичных локациях, рядом с парком, — пояснили в пресс-службе ГК «Расцветай».

По данным исследования ЦИАН, лишь каждая десятая квартира на вторичном рынке в городах-миллионниках находится в доме рядом с водоемом, а объектов с хорошими видовыми характеристиками еще меньше. В итоге жилье на «вторичке» у воды в среднем на 22% дороже других объектов на рынке.

Красивый речной пейзаж из окна собственной квартиры имеет особое значение. Современные люди уделяют внимание своему физическому и эмоциональному здоровью, и кварталы, окруженные экологической средой, делают жизнь полноценной. Вид на водную гладь снижает стресс, мотивирует заниматься спортом, больше гулять, общаться с детьми.

Квартиры у Бугринской рощи с видом на Обь — жемчужина левобережья

Жизнь рядом с рекой приятна еще и тем, что в жаркие летние месяцы вода станет источником прохлады.

Квартал «Расцветай на Бугринской роще» находится в одной из самых привлекательных локаций Новосибирска — рядом с Бугринской рощей, жемчужиной левобережья. Большая часть квартир в доме имеют превосходные видовые характеристики на лес, реку, Бугринский мост и остров Кораблик, рядом — большая парковая зона, берег Оби, оборудованный пляж.

«Расцветай на Бугринской роще» расположен в районе с достаточной и развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью — рядом Бугринский мост, неподалеку — основные магистрали левого берега. В шаговой доступности — трамвайная остановка, три школы, четыре детских сада, магазины, футбольные клубы, теннисный корт, кемпинг, пляж и многообразие спортивных секций.

Высокое качество строительства и современные инженерные системы гарантируют комфорт, квартиры в квартале сдаются как с предчистовой отделкой, так и с отделкой под ключ, что поможет сократить время до переезда.

— Квартиры в «Расцветай на Бугринской роще» востребованы у молодых семей, которые ценят близость зеленой зоны для прогулок и занятий спортом, а также удобные развязки к центру левобережья и пешую доступность до ТРЦ «Мега», — рассказали в пресс-службе. — Здесь удобно растить детей, в пешей доступности — десятки вариантов для развития и проведения досуга.

Стоимость квадратного метра в квартале «Расцветай на Бугринской роще» начинается от 120 тысяч рублей, что очень выгодно по сравнению с подобными проектами, учитывая высокую степень готовности квартала.

РасцветайОфисы продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирка надежный застройщик квартиры от застройщика


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