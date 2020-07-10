В Советском районе на прибрежной территории планируется стройка

Согласно постановлению мэрии №1952 от 30 июня 2020 года, в ближайшее время предстоит межевание территории прибрежной полосы в микрорайоне ОбьГЭС Советского района.

— Утвердить задание на выполнение изысканий для подготовки документации по подготовке территории, — говорится в постановлении, подписанном мэром Новосибирска Анатолием Локтем. — Подготовить проект межевания территории в границах проекта планировки территории, ограниченной береговыми линиями Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»).

Контроль за исполнением постановления глава города возложил на своего заместителя, начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева.

Как пояснили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции, работы предстоят по заявлению Марии Шлосберг, которой принадлежит данный участок на правах собственности.

— Согласно ЕГРН, на участок с кадастровым номером 54:35:092441:113 площадью 1001 кв. м с видом разрешенного использования «магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров» и на здание площадью 434.9 кв. м торгового назначения с кадастровым номером 54:35:092441:156 (которое расположено в границах указанного участка) зарегистрировано право собственности Шлосберг М. В., — сообщают в мэрии Новосибирска.

По информации редакции, Мария Шлосберг, выступившая заказчиком работ, является близкой родственницей депутата заксобрания области Алексея Андреева («Единая Россия»), на чей округ также приходится территория микрорайона ОбьГЭС. Более того, торговый бизнес Шлосберг и деятельность ее родственника-депутата уже оказывались в центре внимания местной общественности.

— В результате такой депутатской «работы» наш микрорайон остался без безопасного остановочного павильона в районе ул. Ветлужской, — сообщали год назад общественники в открытом письме губернатору области Андрею Травникову, председателю заксобрания Андрею Шимкиву и на тот момент секретарю реготделения «Единой России» Андрею Панферову. — Поскольку вся эта территория чудесным образом оказалась в собственности жены Андреева — Марии Шлосберг. И теперь там вместо запланированного ранее благоустройства стоят уродливые торговые павильоны и ларьки.

В настоящее время Андреев — кандидат в депутаты заксобрания седьмого созыва, утвержденный конференцией реготделения «Единой России» по округу №36 на территории микрорайона ОбьГЭС в Советском районе.

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