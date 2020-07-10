Семь научных площадок будут созданы на базе Центра «Генетические технологии»

Масштабный инвестиционный проект по созданию Национального Центра компетенций «Генетические технологии» запущен в Новосибирской области в рамках проекта «Академгородок 2.0», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Центр будет функционировать на базе ИЦиГ. Его площадки предоставят возможность для ускоренного развития исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарственных средств.

— Институт участвует в программе «Академгородок 2.0», в проектах по развитию клинической, лабораторной, исследовательской базы. Решён имущественный вопрос. Сегодня в собственности Института цитологии и генетики, конкретно этого подразделения ИЦиГ, сконцентрированы здания, которые раньше принадлежали разным собственникам. На базе этих зданий после проведения реконструкции, предполагается открытие новых отделений, расширение коечного фонда, обустройство новых лабораторий. Это позволит расширить применение тех компетенций, которыми обладают наши учёные-медики. Здесь у нас собраны очень хорошие, а по некоторым профилям – уникальные специалисты, которые оказывают помощь пациентам с диабетом сложной формы, с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы. Очень важно, что значительная часть пациентов – это жители Новосибирской области. Они могут получать уникальную помощь, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Центр генетических технологий – один из ключевых проектов пакета «Академгородок 2.0». С передачей комплекса зданий появилась возможность развития проектов, входящих в состав Академгородка 2.0. Здесь откроется новый диализный центр, расширятся клеточные технологии, лечение диабета, ревматология, диабетическая стопа, суставы – все высокотехнологичные медицинские технологии здесь будут усилены, — пояснил Алексей Кочетов.

Всего, по словам директора ИЦиГ СО РАН Алексея Кочетова, создание Центра «Генетические технологии» подразумевает создание семи научных площадок. Центральная площадка разместится на базе Института цитологии и генетики СО РАН.

Центр даёт возможность выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность; предоставляет возможность подготовки и переподготовки специалистов, владеющих современными генетическими технологиями, для проведения фундаментальных исследований и прикладных разработок.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области