Летняя жара ожидается в начале июня в Новосибирске

По данным различных сервисов погоды ждать лето осталось недолго.

По прогнозам сервиса Gismeteo, в понедельник воздух прогреется до +19 градусов, а к выходным столбики термометров поднимутся до отметки +29. Также отмечается, что возможен дождь в понедельник, но сервис обещает засуху во все остальные дни. В начале недели порывы ветра до 7–9 м/с, к выходным ситуация стабилизируется.

Однако «Яндекс.Погода» предполагает, что всю неделю будет облачно с прояснениями: в понедельник вообще может пойти дождь, и температура воздуха днем едва ли поднимется выше +18 градусов. Но сходится в прогнозах с Gismeteo о дожде в понедельник.

Напомним, что с началом рабочей недели в Новосибирск придут дожди.