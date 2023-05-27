С началом рабочей недели в Новосибирск придут дожди

Погода на выходных ожидается тёплая, но не совсем ясная. Об этом сообщает руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин. В субботу ожидается малоблачная погода, среднесуточная температура воздуха составит +18.

Воскресенье ожидается более тёплым, но более облачным: погода будет облачная с прояснениями, температура поднимется до +20.

Однако, по информации сайта Gismeteo с началом недели погода ухудшится. Понедельник ожидается дождливым, а температура воздуха составит +11 ночью и +14 днём.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Самаре, Уфе и Волгограде, где температура воздуха прогреется до +27°…+30. Наиболее прохладными выходные станут для жителей Красноярска и Санкт-Петербурга, где ожидаемая температура составит от +13° до +18.

Ранее редакция сообщала про дефицит осадков в Новосибирской области.