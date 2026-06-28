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Общество

На следующей неделе новосибирцев снова ждет пекло до +34 С

Автор: Юлия Данилова

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Местами возможны грозы и шквалистый ветер. Температура в Оби уже прогрелась до +21,8 С, в Обском водохранилище — до +24,6 С

По данным Западно-Сибирского гидрометеоцентра, 29 июня – 5 июля в Новосибирской области местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами до +34 С. 29 и 30 июня возможные небольшие дожди. Также вероятны грозы, во время которых дождь будет усиливаться.

29 июня ночью и утром синоптики не исключают местами туманы.

30 июня возможны порывы шквалистого ветра до 22 метров в секунду.

Температура в Оби уже прогрелась до +21,8 С, в Обском водохранилище — до +24,6 С.

В регионе сохраняется высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность.

Аномально жаркие температуры прогнозируются и в соседних регионах Сибири: в Томской и Кемеровской области, а также на Алтае. Причем в Алтайском крае метеорологи ожидают опасное гидрологическое явление.

— В конце третьей декады июня — первой декаде июля на р. Бия в районе Бийска уровни воды ожидаются ниже проектной отметки навигационного уровня (проектная отметка навигационного уровня 140 см), — говорится в сообщении.

Напомним, жара пришла в регион в начале июня и аномально высокие температуры регистрируются уже почти месяц. Синоптики объясняли жаркую погоду выносом прогретого воздуха субтропического происхождения с центральных районов Средней Азии. Среднедекадная температура воздуха на юге Западной Сибири превышает норму на 3-6 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирской области уже регистрируют суховеи

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск Алтай

Теги : суховеи погода в Новосибирске жара

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Новосибирцы могут узнать, кто интересовался их недвижимостью

Новосибирцы могут узнать, кто интересовался их недвижимостью

Автор: Юлия Данилова

Собственник недвижимости сегодня не может запретить другим лицам получать общедоступные сведения о принадлежащем ему объекте недвижимости. Однако, он может узнать кто и когда интересовался его имуществом, сообщили в новосибирском Роскадастре.

— Справка позволяет выявить незаконные действия в отношении недвижимости и своевременно предпринять меры по защите своего имущества и личных данных, — подчеркнули в ведомстве.

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День города официально стартовал в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем рождения — 133-летием города.

— У нашего города много высоких званий и статусов. Но самое большое наше богатство — это люди! Новосибирцы — люди особые: сильные, смелые, творческие, целеустремлённые, с особым сибирским характером. Нам тесно в рамках одной идеи. И поэтому я могу уверенно сказать: у нашего города большое будущее. И как сказал один из первых архитекторов нашего города Андрей Дмитриевич Крячков: «Новосибирск весь в настоящем, в ожидании большого будущего». Но мы не просто ожидаем это будущее, мы его создаём каждый день вместе с вами, дорогие друзья! Я поздравляю вас с замечательным праздником — 133-й годовщиной нашего города! Желаю удачи, ярких свершений и новых побед! Пусть любовь к нашему родному городу всегда будет в вашем сердце! С праздником! — сказал Максим Кудрявцев.

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Какие дороги перекрыли в центре Новосибирска для движения транспорта

Автор: Юлия Данилова

На улицах, прилегающих к Красному проспекту, где будут организованы основные локации праздничных мероприятий, движение остановлено с 03.00 до 24.00:

Власти не исключают, что с 13.00 до 23.30, в случае принятия решения оперативным штабом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, возможно ограничение движения по следующим улицам (кроме пассажирского транспорта):

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С начала года работодатели России открыли более 90 тысяч вакансий для стажеров

Автор: Юлия Данилова

Рынок труда в России переживает тектонический сдвиг: за последние пять лет число предложений о стажировках выросло в три раза, а с начала 2026 года работодатели открыли уже более 91 тысячи таких вакансий (по данным hh.ru).

— Острейший кадровый дефицит и рекордно низкая безработица (2,2%) лишили бизнес возможности искать готовых специалистов. Сегодня выигрывает тот, кто умеет играть «вдолгую» и выращивать кадры со студенческой скамьи, — констатирует директор ИМиСК НГПУ Ирина Гронская.

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Набережная в Новосибирске окрасилась в фиолетовые оттенки

Автор: Юлия Данилова

На Михайловской набережной смена сезонов. На смену розовых оттенков цветущих яблонь пришли фиолетовые, синие и лиловые. На нижнем променаде на Реке времени зацвели котовник, голубой лен и шалфей.

— Эти растения создают мягкий, природный переход от одного цвета к другому — от нежно-голубого до насыщенно-фиолетового. Также постепенно распускается дербенник иволистный с его яркими «свечками», — рассказали в дирекции городских парков.

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В мэрии Новосибирска рассказали, что будет с тарифами в общественном транспорте

Автор: Юлия Данилова

Как пояснили в департаменте транспорта и департаменте экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54, расчет устанавливаемого тарифа на проезд в общественном транспорте в городе проводится по итогам экспертизы обосновывающих документов, в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного и водного транспорта) в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории Новосибирской области и Порядка государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного и водного транспорта) в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории Новосибирской области, утвержденными приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2010 №77.

— Согласно указанному порядку, период действия тарифов не может быть менее одного года. Таким образом, досрочного пересмотра тарифов за проезд не может быть, — говорится в ответе, полученном редакцией.

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На следующей неделе новосибирцев снова ждет пекло до +34 С

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Новосибирцы могут узнать, кто интересовался их недвижимостью

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