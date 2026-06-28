На следующей неделе новосибирцев снова ждет пекло до +34 С

По данным Западно-Сибирского гидрометеоцентра, 29 июня – 5 июля в Новосибирской области местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами до +34 С. 29 и 30 июня возможные небольшие дожди. Также вероятны грозы, во время которых дождь будет усиливаться.

29 июня ночью и утром синоптики не исключают местами туманы.

30 июня возможны порывы шквалистого ветра до 22 метров в секунду.

Температура в Оби уже прогрелась до +21,8 С, в Обском водохранилище — до +24,6 С.

В регионе сохраняется высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность.

Аномально жаркие температуры прогнозируются и в соседних регионах Сибири: в Томской и Кемеровской области, а также на Алтае. Причем в Алтайском крае метеорологи ожидают опасное гидрологическое явление.

— В конце третьей декады июня — первой декаде июля на р. Бия в районе Бийска уровни воды ожидаются ниже проектной отметки навигационного уровня (проектная отметка навигационного уровня 140 см), — говорится в сообщении.

Напомним, жара пришла в регион в начале июня и аномально высокие температуры регистрируются уже почти месяц. Синоптики объясняли жаркую погоду выносом прогретого воздуха субтропического происхождения с центральных районов Средней Азии. Среднедекадная температура воздуха на юге Западной Сибири превышает норму на 3-6 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирской области уже регистрируют суховеи.