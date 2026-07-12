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Общество

Рабочая неделя будет теплой и дождливой в Новосибирске

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К выходным дневная температура опустится до +16 градусов

На смену жаркой сухой погоде в Новосибирск придут продолжительные дожди и прохладные ночи.  Как обещают синоптики, вторая декада июля начнется с понижения температуры воздуха и обильных осадков.

В столице Сибири рабочие будни с 13 по 19 июля будут дождливыми, а к выходным воздух может остыть до +16 С. Такой прогноз подготовил сервис «Яндекс.Погода».

Ночь с воскресенья на понедельник будет не по-июльски холодной, температура за окном опустится до + 8°С. Но днем воздух стремительно прогреется и столбик термометра поднимется до обжигающе жарких + 32°С. При этом в темное время суток сильных осадков не ожидается. Только по северо-западу местами пройдут небольшие дожди. Днем же в регионе ожидаются грозы.

Ночь с понедельника на вторник будет значительно теплее предыдущей. Температура воздуха в среднем составит 15°С. А днем вновь будет жарко, столбики термометра поднимутся до + 33°С, хотя местами замрут на отметке + 22°С. При таком температурном режиме в регионе пройдут небольшие дожди и даже грозы.

Со вторника по четверг дневные температуры будут держаться на уровне +26…+28 градусов, а вот начиная с пятницы ожидается понижение температуры местами до +16С. Все эти дни в регионе ожидаются дожди и грозы.

Помимо этого, в Новосибирской области всю рабочую неделю будет сохраняться высокая пожароопасность четвёртого класса. Экстренное предупреждение распространила РСЧС региона.

В ведомстве уточнили, что самый высокий риск природных пожаров в Убинском и Карасукском муниципальных округах, а также в Болотнинском и Краснозёрском районах.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам рассказали о правилах выживания на воде летом. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : погода в Новосибирске

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Профессионалам, желающим работать в инклюзивном туризме, необходимо подать соответствующее заявление. Удобнее всего сделать это через Госуслуги в разделе «Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков». Здесь же можно ознакомиться с требованиями к кандидатам, а также узнать о необходимых документах и порядке прохождения экзамена.

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В Новосибирске резко вырос спрос на букеты с подсолнухами

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— Подобные изменения отражают трансформацию потребительских предпочтений. Покупатели останавливаются на бюджетных, но стильных цветочных композициях, — уточнили аналитики.

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Автор: Юлия Данилова

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