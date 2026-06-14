Рабочая неделя начнется с града и шквалистого ветра в Новосибирске

В понедельник, 15 июня, в столице Сибири пройдут сильные дожди. Местами ожидается град, скорость шквалистого ветра достигнет 19 м/с. Такие предупреждения получили горожане от МЧС.

Спасатели обращают внимание жителей мегаполиса, что при таких погодных аномалиях необходимо соблюдать повышенную осторожность. В случае возникновения непредвиденных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность при нахождении на улице в непогоду, избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями и слабоукрепленными деревьями, а также по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в период действия грозового фронта.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в воскресенье, 14 июня, днём воздух прогреется до +24 °C. Вечером температура сохранится на отметке +24 °C, а к ночи опустится до +19 °C. Осадки в виде небольшого дождя ожидаются на протяжении всего дня.

Помимо этого, Западно-Сибирское УГМС предупреждает о сохранении аномально жаркой погоды в период с 14 по 17 июня. В эти дни местами по области максимальные температуры воздуха будут достигать отметки плюс 30 градусов и выше. В связи с этим в области сохраняется высокий, четвёртый класс пожарной опасности. В МЧС призывают новосибирцев быть предельно осторожными с огнём на природе.

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