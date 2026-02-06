Поиск здесь...
Бизнес Власть

Количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири выросло в 10 раз

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Финразведка обнаружила, что бизнес прячет свои расчеты в платежи между выведенными за штат сотрудниками

В публичной плоскости много информации о том, что бизнес ужимается и сокращается из-за повышения налоговой нагрузки. Анализ финансовых потоков показывает, что это не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Дмитрий Шотт на круглом столе в НГУЭУ. Он отметил, что сейчас фиксируется больше схем дробления бизнеса. Кроме того, на рынке сформировался новый тренд.

— Если раньше подавляющее большинство платежей для осуществления расчетов и финансово-хозяйственной деятельности совершалось в секторе юридических лиц, то теперь они смещаются в сектор платежей P2P, то есть частных лиц. Однако тот объем операций, который проходит в секторах, переводах между физическими лицами, несоизмерим с деятельностью простых физических лиц. Это свидетельствует о том, что бизнес уходит в тень на фоне изменений в налоговом законодательстве, — отметил Шотт.

По его словам, наиболее часто такие ситуации встречаются в строительном бизнесе и транспортной логистике. За год доля платежей в секторе P2P выросла 10 раз.

В комментарии Infopro54 Дмитрий Шотт пояснил, что сейчас многие компании переводят часть своего персонала в ИП и самозанятые.

— Когда мы видим, что физическое лицо, самозанятый, в течении квартала показывает оборот 10-20 млн рублей, то понимаем, что это не интересы конкретного физического лица, которое не имеет таких доходов. За обычными платежами прячутся расходы между юридическими лицами, — добавил Шотт.

Еще одно направление в работе Росфинмониторинга, которое заметно актуализировалось в 2025 году, — борьба с дроперами. За 2025 год в два раза увеличился объем сомнительных операций с участием «дропов».

— Если говорить про P2P-платежи, то они делятся на «белые», где бизнес просто пытается сокрыть часть своего финансово-хозяйственного расчета. Вторая часть — это транзитные платежи, которые сейчас во многом используются для сферы расчетов с криптовалютами. «Белый» рынок не позволяет их напрямую купить, а с использованием дроперских карт предоставляются услуги обмена. Молодежь очень активно пользуется этим инструментом. Если зайти в любой Telegram-канал, посмотреть, сколько ботов предоставляют сейчас услуги по приобретению этих валют, то можно понять, что проблема нарастает снежным комом, — подчеркнул Шотт.

В силу санкционных ограничений бизнес также начинает активно использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах. Однако для обеспечения этой деятельности также нужны дроперские карты, которые сейчас стали аналогом «теневой инкассации».

В целом, по данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций в округе за 2025 год снизился в 2,5 раза — до 106 млрд рублей. При этом количество отказов в проведении операций увеличилось в два раза — до 17 тысяч. В 10 раз увеличилось количество отказов в проведении операций физическими лицами.

Напомним, с января 2026 года все чаще в СМИ и соцсетях появляется информация о том, что малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов. Эксперты называют это странным, так как предприниматели неизбежно столкнутся с проблемой легализации полученной налички, в том числе при расчете за товары.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет. Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов.

Фото Infopro54. автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Росфинмониторинг налоги криптовалюта дропер

