Лунный календарь для любителей комнатных растений на февраль 2026

Опытные цветоводы подтвердят: влияние Луны на развитие растений — неоспоримый факт.

Благоприятным периодом для пересадки многолетних комнатных культур считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Луковичные растения лучше всего приживаются при посадке, когда Луна проходит через созвездия Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца.

Ампельные и вьющиеся растения демонстрируют активный рост, если их высадить под управлением следующих знаков зодиака: Дева, Близнецы, Весы, Скорпион и Стрелец.

Однолетние цветы рекомендуется пересаживать в дни, когда Луна находится в знаках Девы, Весов, Скорпиона, Рыб и Рака.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

Лунный календарь на февраль 2026 года, составленный с учетом фаз Луны и знаков зодиака

2 февраля: в полнолуние и под знаком Льва, не рекомендуется заниматься растениями.

3-5 февраля: Луна убывает и переходит в знак Девы (с 12:32 5 февраля), затем в Весы. Дева считается знаком средней плодовитости. Это благоприятное время для пересадки и размножения комнатных растений, посадки клубневых и вьющихся цветов, борьбы с вредителями, укоренения черенков, полива, подкормки и рыхления почвы. Замачивание семян лучше отложить.

6-7 февраля: убывающая Луна в Весах, знаке средней плодовитости. Отличные дни для пересадки комнатных цветов, укоренения черенков, обрезки побегов, подкормки и полива. Следует избегать использования химикатов.

8-10 февраля: Луна убывает и переходит из Скорпиона (с 10:39 10 февраля) в Стрельца. Скорпион – плодородный знак. Рекомендуется сажать многолетники, вьющиеся растения, особенно клубневые цветы. Подходящий период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Воздержитесь от пересадки, обрезки, деления корней и клубней.

11-12 февраля: убывающая Луна в Стрельце, малопродуктивном знаке. Хорошие дни посадки растений с длинным стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями. Не рекомендуется пересаживать цветы, замачивать семена, обрезать побеги (раны будут долго заживать).

13-14 февраля: убывающая Луна в Козероге, знаке средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе клубневых. Можно заниматься обрезкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями. Старайтесь не повредить корни.

15 февраля: убывающая Луна в Водолее, неплодородном знаке. Можно только рыхлить сухую почву и обрабатывать растения от болезней. Водолей непригоден для посадок, полива, подкормки, черенкования.

16-18 февраля: Новолуние в Водолее. Растения крайне уязвимы, не рекомендуется их беспокоить.

19 февраля: растущая Луна в Рыбах, плодородном знаке. Подходящее время для пересадки цветов и посадки декоративных растений, укоренения черенков, умеренного полива и подкормки. Не рекомендуется обрезать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей.

20-21 февраля: растущая Луна в Овне, неплодородном знаке. Можно обрабатывать растения от вредителей и рыхлить сухую землю. Не рекомендуется сажать и пересаживать, проращивать семена, поливать, подкармливать, обрезать побеги.

22-23 февраля: растущая Луна в Тельце, плодородном знаке. Подходящее время для посадки многолетних и клубневых цветов, полива, подкормки, замачивания семян, обрезки побегов. Не рекомендуется пересаживать цветы, рыхлить землю.

24-25 февраля: растущая Луна в Близнецах, малопродуктивном знаке. Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями, обрезать побеги, рыхлить землю, но без полива. Неблагоприятны для пересадки.

26-28 февраля: растущая Луна в Раке (с 11:16 28.02.2026), затем во Льве. Рак – плодородный знак. Благоприятное время для пересадки и посадки многолетних цветов, полива, подкормки, замачивания семян, рыхления земли. Не рекомендуется сажать клубневые и обрабатывать растения ядохимикатами.